МВД РФ объявило в розыск Илью Яшина. В августе он вышел на свободу в результате обмена заключенными

Сам Яшин в разговоре с «Медиазоной» заявил, что «ничего не знает» про объявление в розыск и возможное новое уголовное дело. «Но, видимо, по-тихому возбудили уголовное дело, чтобы арестовать сразу в аэропорту, если я решу вернуться в Россию. Не удивлен, конечно. Этого следовало ожидать», - сказал он.