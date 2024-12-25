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МВД РФ объявило в розыск Илью Яшина. В августе он вышел на свободу в результате обмена заключенными

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Илья Яшин.
Илья Яшин. Фото: Dmitry Serebryakov

МВД России объявило в розыск политика Илью Яшина. На карточку в базе розыск обратила внимание «Медиазона», пишет «Медуза»

По данным издания, карточка в базе появилась 25 декабря. О возбуждении нового уголовного дела в отношении политика официально не сообщалось.

Сам Яшин в разговоре с «Медиазоной» заявил, что «ничего не знает» про объявление в розыск и возможное новое уголовное дело. «Но, видимо, по-тихому возбудили уголовное дело, чтобы арестовать сразу в аэропорту, если я решу вернуться в Россию. Не удивлен, конечно. Этого следовало ожидать», - сказал он.

  • 1 августа 2024 года Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. Российские власти передали западным странам 16 человек, находившихся в российских колониях и СИЗО. Среди них были Илья Яшин, политик Владимир Кара-Мурза, правозащитник Олег Орлов, журналисты Алсу Курмашева и Эван Гершкович.
  • В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы по делу о «фейках» про армию. Поводом для уголовного дело стал стрим политика на ютьюбе, где он говорил об убийстве жителей Бучи.
  • Бывшие политзаключенные Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, которые также были освобождены в рамках обмена, рассказывали, что не могут получить новые загранпаспорта.
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