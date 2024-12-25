Аркадий Попов: систему здравоохранения ждет стагнация

«В этой ситуации у пациента должна появиться уверенность, что этот случай будет рассмотрен, и если человек действительно получил какой-то урон, то этот урон будет возмещен материально, – пояснил Попов. – Если мы говорим о медиках, то для них этот закон важен как средство защиты в случае страхового случая, если была допущена врачебная ошибка».