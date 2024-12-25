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Аркадий Попов: систему здравоохранения ждет стагнация

Редактор: rus.postimees.ee
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Аркадий Попов.
Аркадий Попов. Фото: Eero Vabamägi

Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов сказал в эфире Радио 4, что на протяжении уходящего года система здравоохранения развивалась и продолжает развиваться, однако в ближайшие годы ее, скорее всего, ждет стагнация, пишет Rus.ERR.

С 1 декабря вступила в силу система страхования пациента.

«В этой ситуации у пациента должна появиться уверенность, что этот случай будет рассмотрен, и если человек действительно получил какой-то урон, то этот урон будет возмещен материально, – пояснил Попов. – Если мы говорим о медиках, то для них этот закон важен как средство защиты в случае страхового случая, если была допущена врачебная ошибка».

Он подчеркнул, что сама идея такой системы хороша, однако ее реализация оставляет желать лучшего.

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