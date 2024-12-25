Elering и Fingrid, системные операторы Эстонии и Финляндии, оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину сбоя.

Безопасность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. До конца завтрашнего дня Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, которые при необходимости будут задействованы на случай сбоев, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступить через EstLink 2. В случае более длительного отключения, начиная с послезавтрашнего дня, вместо EstLink 2 будут задействованы другие резервные мощности.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде воздушного кабеля, около 147 километров проходят по дну Финского залива и около 14 километров проложены по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.