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В канун Рождества в Таллинне на свет появились восемь малышей

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Младенец. Иллюстративное фото.
Младенец. Иллюстративное фото. Фото: Iryna Inshyna/Shutterstock

Восемь новорожденных - четыре девочки и четыре мальчика - появились на свет 24 декабря в родильном доме Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK).

По словам заведующей акушерским отделением родильного отделения Гретель Тармас, рождественская ночь прошла спокойно, все мамы и малыши здоровы и находятся в хорошем расположении духа.

«Это большая радость - видеть, как семьи получают свой самый ценный подарок в это особенное время», - сказала Тармас в переданном BNS пресс-релизе.

В прошлом году в канун Рождества в роддоме ITK родилось девять детей.

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