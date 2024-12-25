Восемь новорожденных - четыре девочки и четыре мальчика - появились на свет 24 декабря в родильном доме Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK).
В канун Рождества в Таллинне на свет появились восемь малышей
По словам заведующей акушерским отделением родильного отделения Гретель Тармас, рождественская ночь прошла спокойно, все мамы и малыши здоровы и находятся в хорошем расположении духа.
«Это большая радость - видеть, как семьи получают свой самый ценный подарок в это особенное время», - сказала Тармас в переданном BNS пресс-релизе.
В прошлом году в канун Рождества в роддоме ITK родилось девять детей.