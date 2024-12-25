В канун Рождества в Таллинне на свет появились восемь малышей

По словам заведующей акушерским отделением родильного отделения Гретель Тармас, рождественская ночь прошла спокойно, все мамы и малыши здоровы и находятся в хорошем расположении духа.

«Это большая радость - видеть, как семьи получают свой самый ценный подарок в это особенное время», - сказала Тармас в переданном BNS пресс-релизе.

В прошлом году в канун Рождества в роддоме ITK родилось девять детей.