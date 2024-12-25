Густой туман и кратковременный дождь: в четверг в Эстонии ожидается до 8 градусов тепла

Как передало BNS агентство, в ночь на четверг в Эстонии облачно. Местами пройдет кратковременный дождь. Ожидается сильный туман. Ветер юго-западный, 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла.

На Чудском озере в ночь на четверг ветер юго-западный, 3-7, порывами до 10 м/с. Высота волны 0,7-1,3 метра. Местами кратковременный дождь и туман. Видимость плохая. Температура воздуха ночью 2-4 градуса выше нуля.

В четверг днем в Эстонии облачно, вечером, начиная с северо-запада, прояснения. Во многих местах в первой половине дня сохранится сильный туман, возможен моросящий дождь. Ветер юго-западный - западный, 4-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха днем 4-8 градусов выше нуля.

На Чудском озере в четверг днем ветер юго-западный - западный, 4-7, порывами до 10 м/с. Высота волны 0,7-1,3 метра. Местами небольшой дождь. В первой половине дня местами сохранится туман. Видимость умеренная, в тумане плохая. Температура воздуха днем 4-6 градусов тепла.