Команда спасательной службы из города Аравете уже не раз привлекала внимание своей активной и творческой деятельностью. На этот раз спасатели решили попробовать себя в кулинарии, чтобы приготовить вкусные угощения и поделиться ими с жителями.
Для подписчиков
Сменили форму на фартуки: спасательная команда приготовила праздничные сладости для жителей города
На четвертую неделю предрождественского Адвента спасательная команда из Аравете поздравила всех с праздником через социальные сети. Особенным это поздравление сделало видео, в котором спасатели показали, как они вместе готовят сладкий миндаль и красиво их упаковывают.