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Сменили форму на фартуки: спасательная команда приготовила праздничные сладости для жителей города

Перевод: Каролина Вертяева
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Команда спасательной службы из города Аравете.
Команда спасательной службы из города Аравете. Фото: Aravete päästekomando

Команда спасательной службы из города Аравете уже не раз привлекала внимание своей активной и творческой деятельностью. На этот раз спасатели решили попробовать себя в кулинарии, чтобы приготовить вкусные угощения и поделиться ими с жителями.

На четвертую неделю предрождественского Адвента спасательная команда из Аравете поздравила всех с праздником через социальные сети. Особенным это поздравление сделало видео, в котором спасатели показали, как они вместе готовят сладкий миндаль и красиво их упаковывают.

В канун Рождества спасатели смогли отвлечься от своих повседневных обязанностей и нашли время, чтобы подарить праздничное настроение людям. Они приготовили собственноручно сладости и раздали их покупателям магазинов и продавцам. Руководитель спасательной службы Лаури Ильвес рассказал, что подобная инициатива была для них первой, но выразил надежду, что она станет доброй традицией.

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