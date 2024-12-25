Сменили форму на фартуки: спасательная команда приготовила праздничные сладости для жителей города

На четвертую неделю предрождественского Адвента спасательная команда из Аравете поздравила всех с праздником через социальные сети. Особенным это поздравление сделало видео, в котором спасатели показали, как они вместе готовят сладкий миндаль и красиво их упаковывают.

В канун Рождества спасатели смогли отвлечься от своих повседневных обязанностей и нашли время, чтобы подарить праздничное настроение людям. Они приготовили собственноручно сладости и раздали их покупателям магазинов и продавцам. Руководитель спасательной службы Лаури Ильвес рассказал, что подобная инициатива была для них первой, но выразил надежду, что она станет доброй традицией.