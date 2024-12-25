Папа римский выступил с ежегодным Рождественским посланием

Обращение понтифика «Urbi et Orbi» - «К городу и миру» - стало кратким изложением бед, с которыми столкнулся мир в этом году.

Папа Франциск призвал «всех людей всех наций» найти в себе мужество в этот Святой год, чтобы «заставить замолчать оружейные залпы и преодолеть разногласия», терзающие мир, от Святой Земли до Украины, от Африки до Азии.

Папа Римский осудил «крайне тяжелую» гуманитарную ситуацию в Газе и потребовал освобождения израильских заложников, по-прежнему удерживающихся на территории анклава.

Паломники начали собираться у базилики святого Петра с раннего утра среды Фото: Getty Images

«Пусть смолкнет звук оружия на Ближнем Востоке. Созерцая Вифлеемские ясли, я думаю о христианских общинах в Палестине и Израиле, особенно о возлюбленном народе Газы, где сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация», - отметил Франциск.

«Пусть прекратится огонь, пусть будут освобождены заложники и оказана помощь людям, измученным голодом и войной».

Он также призвал к прекращению огня в охваченной войной Украине.

Папа Римский Франциск также обратился с призывом облегчить доступ к гуманитарной помощи в пострадавшем от голода Судане.

В среду рано утром паломники выстроились в очередь, чтобы пройти через огромную Святую дверь у входа в базилику Святого Петра.

В Ватикане усилены меры безопасности в связи с недавней смертоносной атакой на рождественском рынке в Германии, унесшей жизни пяти человек.

Паломники в Ватикане Фото: ALBERTO PIZZOLI/AFP