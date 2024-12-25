Папа римский Франциск выступил с ежегодной рождественской речью с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане, пишет Би-би-си.
Папа римский выступил с ежегодным Рождественским посланием
Обращение понтифика «Urbi et Orbi» - «К городу и миру» - стало кратким изложением бед, с которыми столкнулся мир в этом году.
Папа Франциск призвал «всех людей всех наций» найти в себе мужество в этот Святой год, чтобы «заставить замолчать оружейные залпы и преодолеть разногласия», терзающие мир, от Святой Земли до Украины, от Африки до Азии.
Папа Римский осудил «крайне тяжелую» гуманитарную ситуацию в Газе и потребовал освобождения израильских заложников, по-прежнему удерживающихся на территории анклава.
«Пусть смолкнет звук оружия на Ближнем Востоке. Созерцая Вифлеемские ясли, я думаю о христианских общинах в Палестине и Израиле, особенно о возлюбленном народе Газы, где сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация», - отметил Франциск.
«Пусть прекратится огонь, пусть будут освобождены заложники и оказана помощь людям, измученным голодом и войной».
Он также призвал к прекращению огня в охваченной войной Украине.
Папа Римский Франциск также обратился с призывом облегчить доступ к гуманитарной помощи в пострадавшем от голода Судане.
В среду рано утром паломники выстроились в очередь, чтобы пройти через огромную Святую дверь у входа в базилику Святого Петра.
В Ватикане усилены меры безопасности в связи с недавней смертоносной атакой на рождественском рынке в Германии, унесшей жизни пяти человек.