Нелли Дифферт сделала рождественский подарок своему родному городу

После более чем годового перерыва Дифферт снова приступила к работе физиотерапевтом. Она призналась, что решение частично было связано с экономическими обстоятельствами, но в то же время ей действительно нравится ее профессия.

«В Хаапсалу была очень большая нехватка физиотерапевтов. И я подумала, что сделаю рождественский подарок людям - начну работать уже с декабря и помогу нуждающимся немного облегчить их ситуацию», - рассказала Дифферт в телепередаче «Рождество с ETV».

К Нелли Дифферт, одной из лучших фехтовальщиц Эстонии, могут записаться даже обычные жители, без особых рекомендаций. Пока она не знает точно, насколько будет загружена в январе, но, если в цифровой регистратуре будут свободные записи, можно записаться к ней с направлением от врача.

Ее помощь требуется людям самых разных профессий и возрастов. «За годы моей работы самым младшим пациентом был ребенок младше двух лет, а самым старшим - человек в возрасте 92 или 93 лет. По сути, это вся жизнь между этими возрастами», - поделилась Дифферт.