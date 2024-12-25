Во второй день Рождества, 26 декабря, представители Общества Дедов Морозов Эстонии отправятся в зоопарк, чтобы раздать игрушки и угощения его обитателям, пишет Rus.ERR.
Деды Морозы посетят Таллиннский зоопарк
К традиционной трехчасовой прогулке Дедов Морозов по зоопарку смогут присоединиться все желающие - посмотреть на то, как животные реагируют на игрушки и угощение, всегда интересно.
Мероприятие начнется в 12:00 возле западных ворот зоопарка (Эхитаяте теэ, 150).
С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте зоопарка.