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Деды Морозы посетят Таллиннский зоопарк

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Деды Морозы в зоопарке.
Деды Морозы в зоопарке. Фото: Tallinna loomaaed

Во второй день Рождества, 26 декабря, представители Общества Дедов Морозов Эстонии отправятся в зоопарк, чтобы раздать игрушки и угощения его обитателям, пишет Rus.ERR

К традиционной трехчасовой прогулке Дедов Морозов по зоопарку смогут присоединиться все желающие - посмотреть на то, как животные реагируют на игрушки и угощение, всегда интересно.

Мероприятие начнется в 12:00 возле западных ворот зоопарка (Эхитаяте теэ, 150).

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте зоопарка.

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