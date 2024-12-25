Оригинальное название сериала - «Эстонский Петербург». Программа, по всей видимости, была заказана ETV+ и снята в России. Режиссером выступила Екатерина Додзина, также родом из России.

Первая серия этого сериала была снята еще несколько лет назад, но на этой неделе - начиная с 23 декабря и до Нового года - сериал транслируется на государственном телевидении.

Официально указано, что он был завершен в 2022 году, то есть уже после начала войны России против Украины. Возможно, он уже демонстрировался ранее, но остался незамеченным. Вероятно, и сейчас многие его не заметили.

Как вы относитесь к программе, в которой российские эксперты с энтузиазмом рассказывают, как в 1802 году был основан Тартуский университет (на самом деле он был основан королем Швеции в 1632 году, задолго до первого включения эстонских земель в состав Российской империи по результатам Северной войны - прим. ред.) и как его первым ректором стал фаворит Николая I Паррот, которого царь якобы ласково называл «маленьким Вольтером»?