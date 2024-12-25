С понедельника этой недели наша местная телекомпания - русскоязычный канал ETV+ - транслирует сериал на русском языке, который был переведен на эстонский язык как «Эстонцы в Петербурге», пишет журналист Марк Страндберг.
Оригинальное название сериала - «Эстонский Петербург». Программа, по всей видимости, была заказана ETV+ и снята в России. Режиссером выступила Екатерина Додзина, также родом из России.
Первая серия этого сериала была снята еще несколько лет назад, но на этой неделе - начиная с 23 декабря и до Нового года - сериал транслируется на государственном телевидении.
Официально указано, что он был завершен в 2022 году, то есть уже после начала войны России против Украины. Возможно, он уже демонстрировался ранее, но остался незамеченным. Вероятно, и сейчас многие его не заметили.
Как вы относитесь к программе, в которой российские эксперты с энтузиазмом рассказывают, как в 1802 году был основан Тартуский университет (на самом деле он был основан королем Швеции в 1632 году, задолго до первого включения эстонских земель в состав Российской империи по результатам Северной войны - прим. ред.) и как его первым ректором стал фаворит Николая I Паррот, которого царь якобы ласково называл «маленьким Вольтером»?
Сериал поражает своей задачей: внушить прибалтам (включая эстонцев), что без Санкт-Петербурга у нас не было бы ни художника Кёлера, ни писателя Коцебу, ни ученого Бэра, ни физика Паррота, ни астронома Струве, ни филолога Видеманна, ни поэтессы Лидии Койдула, ни композитора Мийны Хярма. Это лишь малая часть из представленной в сериале российской мифологии (или «мифосферы», как выразился эксперт по коммуникациям Рауль Ребане).
Режиссер Екатерина Додзина и актер Русского театра в Таллинне Илья Нартов, который ведет эту программу, имеют корни в Ленинграде.
Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая, которая в прошлом году должна была пересмотреть программы канала из-за их пророссийского оттенка, также связана с этой средой.
Этот тщательно продуманный пропагандистский сериал, который подчеркивает якобы древние связи русских и эстонцев, был запущен в 2018 году. Его инициатором стала новая редакция канала. Я спросил Эрки Таммиксаара, историка из Тарту, знает ли он, что сюжет об ученом Бэре оказался частью этой программы. Он подтвердил, что помнит об этом, и пояснил, что ему представляли это как проект ETV+. Вероятно, канал был просто заказчиком.
Кто же все-таки несет за это ответственность? Возможно, нет смысла беспокоить советника по этике, который, возможно, уже «впадает в зимнюю спячку». Вероятно, в таком же положении находится руководство государственного вещания: Эрик Роозе, Тийна Каалеп, Тоомас Лухатс, Март Луйк и Йоэль Сарв.
Или совет: Рейн Вейдеманн, Прийт Сибул, Марек Рейнаас, Вальдо Рандпере, Варро Вооглайд, Раймонд Кальюлайд, Пеэтер Эспак, Виктор Трасберг, Сулев Вальнер, Вадим Белобровцев.
Возможно, вы хотите прокомментировать, как под вашим пристальным взглядом вновь оказался такой объем культурного мусора?