Работающая в Эстонии паромная компания признана лучшей в мире

Об этом предприятие сообщило BNS в пресс-релизе. По словам менеджера по маркетингу DFDS Eesti Кристийны Лаанисте, это звание является свидетельством способности компании неизменно предоставлять своим клиентам высококачественные услуги.

«Эта награда - большое признание для наших преданных своему делу команд как морских экипажей, так и служб на берегу. Для нас большая честь быть первым выбором пассажиров уже четырнадцатый год подряд. Это мотивирует нас и дальше развивать наши услуги и предлагать нашим клиентам лучшие впечатления от путешествий», - подчеркнула Лаанисте.

Результаты конкурса были определены в ходе онлайн-голосования, в котором приняли участие сотрудники туристической отрасли и путешественники со всего мира. Помимо звания ведущего паромного оператора мира, DFDS также заняла первое место в номинации «Лучший европейский паромный оператор».

Паромы DFDS работают в четырех регионах Европы: в Балтийском море между Эстонией и Швецией и между Литвой, Швецией и Германией, в Северном море между Англией и Нидерландами, в Ла-Манше между Францией, Англией и Ирландией, а также на трех маршрутах через Гибралтарский пролив. Эстонское отделение DFDS управляет паромом Sirena Seaways между Палдиски и Капельшером с шестью отправлениями в неделю.

World Travel Awards - это международно признанный конкурс, на котором отмечаются лучшие достижения туристического сектора.

DFDS - одна из крупнейших судоходных и логистических компаний в Европе, предлагающая пассажирам 12 маршрутов по Балтийскому и Северному морям, Датским проливам, а также проливам Ла-Манш и Гибралтар. В Балтийском море DFDS обслуживает три маршрута: Палдиски-Капельшер, Клайпеда-Карлсхамн и Клайпеда-Киль.