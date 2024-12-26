Толпы туристов на живописных улицах Брюгге испытывают терпение местных жителей

Привлекает гостей со всего мира

«Но стоит отойти на 500 метров от этих мест, и там царит тишина. Это замечают как жители Брюгге, так и туристы», - говорит Де Фау. По его мнению, впечатление о перенаселенности усиливается из-за того, что во время пандемии число туристов резко сократилось - с восьми миллионов в год до 3,5 миллионов. Жители привыкли к новой реальности. «До пандемии все жители Брюгге с гордостью говорили о своем городе, им нравились туристы, ведь они играют важную роль в экономике. Пусть приезжают. Но затем появился коронавирус, и в течение двух лет туристов было меньше. После пандемии они быстро вернулись, и мы снова достигли доковидного уровня. И теперь говорят, что их слишком много. Это странная ситуация», - говорит мэр.