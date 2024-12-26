Старый город крохотного Брюгге, который иногда называют «Северной Венецией», ежегодно посещают миллионы туристов. Однако местные жители, вкусившие тишину и покой во время пандемии, совсем этому не рады.
Толпы туристов на живописных улицах Брюгге испытывают терпение местных жителей
В пасмурное ноябрьское утро, когда в Бельгии температура едва достигает отметки в несколько градусов, из брюггского железнодорожного вокзала в сторону старого города тянется плотная вереница людей. Большинство из них уткнулись в экраны телефонов, высматривая лучший маршрут, у кого-то в руках развернуты бумажные карты.
Хотя обычно в это время туристов не так много (автор был в Брюгге в начале декабря - прим.ред) - рождественские ярмарки еще не открыты - в историческом центре, зажатом между каналами на нескольких квадратных километрах, сложно пройти, не задев кого-то. Найти свободный столик в кафе - безнадежная затея, а набережные, окаймляющие водные пути, забиты людьми, поедающими картошку фри и вафли. Местных можно узнать по тому, как они яростно звенят велосипедными звонками, прокладывая себе путь сквозь толпу.
Аннеми, женщина средних лет, живущая рядом с монастырем бегинок, как раз выкатывает велосипед из дома. Она устала от нескончаемых толп у порога. «Это очень болезненный, очень-очень болезненный [вопрос]. Нам нравятся люди, нам нравится делиться этим местом. Но иногда нет никакого уважения, это совсем не радует, - осторожно подбирает слова Аннеми. - Это приносит деньги, но жить здесь не слишком приятно».
Мэр Брюгге Дирк Де Фау признает, что среди местных жителей слышны жалобы на толпы туристов, однако в разговоре с Postimees он избегает резких высказываний, которые позволял себе в прошлом. Например, после вступления в должность в 2019 году он заявил фламандскому телеканалу VRT, что поток туристов необходимо жестче контролировать, чтобы Брюгге не превратился в «настоящий Диснейленд».
«У нас нет такой ситуации, как в Барселоне или Венеции, где жители протестуют против туризма, - говорит он. - Но мы не хотим, чтобы это произошло. Поэтому мы стремимся это предотвратить».
Брюгге - магнит для туристов
- Старый город Брюгге, расположенный в провинции Западная Фландрия недалеко от побережья Бельгии, с 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся пример средневекового поселения, сохранившего свой исторический облик на протяжении веков. Аутентичные готические постройки являются неотъемлемой частью городской идентичности.
- Хотя в административном плане к городу Брюгге относится и расположенный примерно в 15 км Зебрюгге, население всего муниципалитета составляет около 120 000 человек. При этом исторический центр города занимает чуть более 4 км² и является домом примерно 20 000 жителей.
- В 2023 году Брюгге посетили около 8,3 миллиона человек, что свидетельствует о возвращении турпотока на допандемийный уровень. Из числа гостей, побывавших в городе в прошлом году, 1,1 миллиона остались хотя бы на одну ночь, в то время как более 6 миллионов туристов приезжали только на день. В статистику также включены 1,1 миллиона жителей ближайших населенных пунктов, которые в 2023 году были в Брюгге как минимум час.
- В среднем каждый турист, оставшийся в городе с ночевкой, потратил в 2023 году около 154 евро за ночь, что немного больше по сравнению с 2018 годом (145 евро). Однако туристы, приезжающие на день, стали экономнее: в 2018 году они тратили в среднем 75 евро за день, тогда как в прошлом году - всего 37 евро.
Толпы туристов заполняют площади
В прошлом году старый город Брюгге, где проживает всего около 20 000 человек, принял более восьми миллионов гостей, большинство из которых приезжали лишь на несколько часов.
Хотя в этом году многие зарубежные издания писали о том, что страдающий от туризма Брюгге активно вводит новые ограничения, пресс-секретарь туристического управления Visit Bruges Анн Пловье подчеркивает, что все действующие ограничения были введены уже какое-то время назад.
Так, строительство новых отелей в старом городе запрещено с 1996 года - разрешено лишь расширение существующих зданий. С 2002 года в историческом центре действует ограничение на сдачу гостевых апартаментов, а в последние четыре года аналогичные правила распространились и на другие районы города, за исключением прибрежного Зебрюгге, где много квартир и домов отдыха.
«Мы тщательно следим за тем, как туристический наплыв влияет на рынок жилья в Брюгге, и уже давно принимаем меры для защиты доступности жилья и стабильности цен», - добавляет Пловье.
Мэр Брюгге Дирк Де Фау отмечает, что если бы жителям разрешили свободно сдавать свои дома туристам, то в историческом центре почти не осталось бы постоянных жителей. «Спрос на аренду жилья для отдыха настолько высок, что никто не согласился бы сдавать дом по обычной ставке», - поясняет он.
Кроме того, по словам мэра, необходимо решать проблему туристических групп, которые заполняют улицы, поскольку местных жителей раздражают именно массовые экскурсии, а не индивидуальные путешественники.
«Туристы проходят с гидом по историческому центру города, гид останавливается, чтобы что-то объяснить группе, обратить внимание на красивый вид или предложить сделать фото. В этот момент узкие улицы Брюгге оказываются забиты. Жители города жалуются: почему они блокируют наши дороги, я хочу проехать на велосипеде по этой маленькой улице или просто пройти через площадь. Именно поэтому они говорят, что туризм мешает нормальной жизни. И это действительно создает проблему», - считает мэр Дирк Де Фау.
Некоторые меры для решения проблемы уже приняты. Несколько лет назад было ограничено количество круизных лайнеров, которые могут останавливаться в порту Зебрюгге - не более двух в день. Чтобы уменьшить шум на улицах, экскурсионные группы численностью более 25 человек обязаны использовать микрофоны и наушники.
Стратегия развития туризма на 2025-2030 годы находится в стадии подготовки. По словам Де Фау, планируется собрать недовольных жителей и обсудить их проблемы с представителями ассоциаций гидов и управляющими отелями. Мэр предлагает рассмотреть возможность снижения максимального размера туристических групп с нынешних 50 человек, например, до 25. Кроме того, он лично призвал гидов проводить более длительные объяснения на больших площадях, чтобы избежать скопления людей на узких улочках.
В целом Брюгге стремится к тому, чтобы туристы оставались в городе дольше одного дня. С этой целью пару лет назад был открыт новый конференц-центр, а также ведется строительство выставочного зала. По словам мэра Дирка Де Фау, власти пытаются убедить людей выйти за пределы крошечного старого города Брюгге и посетить другие населенные пункты поблизости.
Привлекает гостей со всего мира
Частично мэр считает жалобы на туристов преувеличенными, поскольку основные толпы собираются только вокруг главных достопримечательностей в старом городе.
«Но стоит отойти на 500 метров от этих мест, и там царит тишина. Это замечают как жители Брюгге, так и туристы», - говорит Де Фау. По его мнению, впечатление о перенаселенности усиливается из-за того, что во время пандемии число туристов резко сократилось - с восьми миллионов в год до 3,5 миллионов. Жители привыкли к новой реальности. «До пандемии все жители Брюгге с гордостью говорили о своем городе, им нравились туристы, ведь они играют важную роль в экономике. Пусть приезжают. Но затем появился коронавирус, и в течение двух лет туристов было меньше. После пандемии они быстро вернулись, и мы снова достигли доковидного уровня. И теперь говорят, что их слишком много. Это странная ситуация», - говорит мэр.
Француженка Сандрине и англичанин Джеймс, приехавшие в Брюгге из Люксембурга на выходные, считают, что несмотря на большое количество людей, ситуация в городе не так уж плоха.
«Причина, по которой здесь так многолюдно, - это красота этих мест. Нельзя получить все сразу. Красота притягивает людей. Туристы не едут в некрасивые города», - говорит Сандрине.
Пару, которая уже бывала в Брюгге, удивляет, что ради посещения города, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, некоторые люди готовы приехать с другого конца света. Накануне они ужинали с туристами из США.
«Вчера за ужином мы услышали, что они прилетели из Миннесоты, и одним из мест, которые они очень хотели увидеть, был Брюгге. С ними были люди из Венесуэлы. В такие моменты думаешь: "Вау!"», - рассказывает Джеймс.
Они оба считают, что введение туристического налога, как в Венеции, которую пара недавно посетила, могло бы стать разумным решением для контроля ситуации.
«Заплатил бы я 10 евро в день за посещение Брюгге? Да. Некоторые люди скажут "нет", и в этом и есть суть», - рассуждает Джеймс.
А вот подруги из Парижа - Адель, Валентин и Луиза - не считают, что введение налогов на путешествия - хорошая идея.
«Это понятно, но если мы не сможем увидеть другие города, кроме своего, в этом нет смысла. Мир такой большой», - говорит Валентин.
Девушки отмечают, что несмотря на большое количество людей в Брюгге, здесь всегда можно найти тихие уголки. К тому же, живя в Париже, они привыкли к толпам туристов.
«Мы к этому привыкли, так что нас это не особо беспокоит», - добавляет Валентин.