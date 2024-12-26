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Толпы туристов на живописных улицах Брюгге испытывают терпение местных жителей

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Туристы на центральной площади Брюгге.
Туристы на центральной площади Брюгге. Фото: Berit Nuka

Старый город крохотного Брюгге, который иногда называют «Северной Венецией», ежегодно посещают миллионы туристов. Однако местные жители, вкусившие тишину и покой во время пандемии, совсем этому не рады.

В пасмурное ноябрьское утро, когда в Бельгии температура едва достигает отметки в несколько градусов, из брюггского железнодорожного вокзала в сторону старого города тянется плотная вереница людей. Большинство из них уткнулись в экраны телефонов, высматривая лучший маршрут, у кого-то в руках развернуты бумажные карты.

Хотя обычно в это время туристов не так много (автор был в Брюгге в начале декабря - прим.ред) - рождественские ярмарки еще не открыты - в историческом центре, зажатом между каналами на нескольких квадратных километрах, сложно пройти, не задев кого-то. Найти свободный столик в кафе - безнадежная затея, а набережные, окаймляющие водные пути, забиты людьми, поедающими картошку фри и вафли. Местных можно узнать по тому, как они яростно звенят велосипедными звонками, прокладывая себе путь сквозь толпу.

Аннеми, женщина средних лет, живущая рядом с монастырем бегинок, как раз выкатывает велосипед из дома. Она устала от нескончаемых толп у порога. «Это очень болезненный, очень-очень болезненный [вопрос]. Нам нравятся люди, нам нравится делиться этим местом. Но иногда нет никакого уважения, это совсем не радует, - осторожно подбирает слова Аннеми. - Это приносит деньги, но жить здесь не слишком приятно».

Улицы старого города Брюгге полны людей, в то время как чуть дальше от исторического центра улицы практически пусты.
Улицы старого города Брюгге полны людей, в то время как чуть дальше от исторического центра улицы практически пусты. Фото: Берит Нука

Мэр Брюгге Дирк Де Фау признает, что среди местных жителей слышны жалобы на толпы туристов, однако в разговоре с Postimees он избегает резких высказываний, которые позволял себе в прошлом. Например, после вступления в должность в 2019 году он заявил фламандскому телеканалу VRT, что поток туристов необходимо жестче контролировать, чтобы Брюгге не превратился в «настоящий Диснейленд».

«У нас нет такой ситуации, как в Барселоне или Венеции, где жители протестуют против туризма, - говорит он. - Но мы не хотим, чтобы это произошло. Поэтому мы стремимся это предотвратить».

Брюгге - магнит для туристов

  • Старый город Брюгге, расположенный в провинции Западная Фландрия недалеко от побережья Бельгии, с 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся пример средневекового поселения, сохранившего свой исторический облик на протяжении веков. Аутентичные готические постройки являются неотъемлемой частью городской идентичности.
  • Хотя в административном плане к городу Брюгге относится и расположенный примерно в 15 км Зебрюгге, население всего муниципалитета составляет около 120 000 человек. При этом исторический центр города занимает чуть более 4 км² и является домом примерно 20 000 жителей.
  • В 2023 году Брюгге посетили около 8,3 миллиона человек, что свидетельствует о возвращении турпотока на допандемийный уровень. Из числа гостей, побывавших в городе в прошлом году, 1,1 миллиона остались хотя бы на одну ночь, в то время как более 6 миллионов туристов приезжали только на день. В статистику также включены 1,1 миллиона жителей ближайших населенных пунктов, которые в 2023 году были в Брюгге как минимум час.
  • В среднем каждый турист, оставшийся в городе с ночевкой, потратил в 2023 году около 154 евро за ночь, что немного больше по сравнению с 2018 годом (145 евро). Однако туристы, приезжающие на день, стали экономнее: в 2018 году они тратили в среднем 75 евро за день, тогда как в прошлом году - всего 37 евро.

Толпы туристов заполняют площади

В прошлом году старый город Брюгге, где проживает всего около 20 000 человек, принял более восьми миллионов гостей, большинство из которых приезжали лишь на несколько часов.

Хотя в этом году многие зарубежные издания писали о том, что страдающий от туризма Брюгге активно вводит новые ограничения, пресс-секретарь туристического управления Visit Bruges Анн Пловье подчеркивает, что все действующие ограничения были введены уже какое-то время назад.

Так, строительство новых отелей в старом городе запрещено с 1996 года - разрешено лишь расширение существующих зданий. С 2002 года в историческом центре действует ограничение на сдачу гостевых апартаментов, а в последние четыре года аналогичные правила распространились и на другие районы города, за исключением прибрежного Зебрюгге, где много квартир и домов отдыха.

«Мы тщательно следим за тем, как туристический наплыв влияет на рынок жилья в Брюгге, и уже давно принимаем меры для защиты доступности жилья и стабильности цен», - добавляет Пловье.

Мэр Брюгге Дирк Де Фау отмечает, что если бы жителям разрешили свободно сдавать свои дома туристам, то в историческом центре почти не осталось бы постоянных жителей. «Спрос на аренду жилья для отдыха настолько высок, что никто не согласился бы сдавать дом по обычной ставке», - поясняет он.

Кроме того, по словам мэра, необходимо решать проблему туристических групп, которые заполняют улицы, поскольку местных жителей раздражают именно массовые экскурсии, а не индивидуальные путешественники.

«Туристы проходят с гидом по историческому центру города, гид останавливается, чтобы что-то объяснить группе, обратить внимание на красивый вид или предложить сделать фото. В этот момент узкие улицы Брюгге оказываются забиты. Жители города жалуются: почему они блокируют наши дороги, я хочу проехать на велосипеде по этой маленькой улице или просто пройти через площадь. Именно поэтому они говорят, что туризм мешает нормальной жизни. И это действительно создает проблему», - считает мэр Дирк Де Фау.

Некоторые меры для решения проблемы уже приняты. Несколько лет назад было ограничено количество круизных лайнеров, которые могут останавливаться в порту Зебрюгге - не более двух в день. Чтобы уменьшить шум на улицах, экскурсионные группы численностью более 25 человек обязаны использовать микрофоны и наушники.

Стратегия развития туризма на 2025-2030 годы находится в стадии подготовки. По словам Де Фау, планируется собрать недовольных жителей и обсудить их проблемы с представителями ассоциаций гидов и управляющими отелями. Мэр предлагает рассмотреть возможность снижения максимального размера туристических групп с нынешних 50 человек, например, до 25. Кроме того, он лично призвал гидов проводить более длительные объяснения на больших площадях, чтобы избежать скопления людей на узких улочках.

Туристы собираются на берегу канала в старом городе Брюгге, чтобы сделать фотографии и перекусить.
Туристы собираются на берегу канала в старом городе Брюгге, чтобы сделать фотографии и перекусить. Фото: Berit Nuka

В целом Брюгге стремится к тому, чтобы туристы оставались в городе дольше одного дня. С этой целью пару лет назад был открыт новый конференц-центр, а также ведется строительство выставочного зала. По словам мэра Дирка Де Фау, власти пытаются убедить людей выйти за пределы крошечного старого города Брюгге и посетить другие населенные пункты поблизости.

Привлекает гостей со всего мира

Частично мэр считает жалобы на туристов преувеличенными, поскольку основные толпы собираются только вокруг главных достопримечательностей в старом городе.

«Но стоит отойти на 500 метров от этих мест, и там царит тишина. Это замечают как жители Брюгге, так и туристы», - говорит Де Фау. По его мнению, впечатление о перенаселенности усиливается из-за того, что во время пандемии число туристов резко сократилось - с восьми миллионов в год до 3,5 миллионов. Жители привыкли к новой реальности. «До пандемии все жители Брюгге с гордостью говорили о своем городе, им нравились туристы, ведь они играют важную роль в экономике. Пусть приезжают. Но затем появился коронавирус, и в течение двух лет туристов было меньше. После пандемии они быстро вернулись, и мы снова достигли доковидного уровня. И теперь говорят, что их слишком много. Это странная ситуация», - говорит мэр.

Проживающие в Люксембурге Джеймс и Сандрин считают, что стремление многих туристов насладиться красотой Брюгге неизбежно, поэтому, по их мнению, хорошей идеей могло бы стать введение туристического налога.
Проживающие в Люксембурге Джеймс и Сандрин считают, что стремление многих туристов насладиться красотой Брюгге неизбежно, поэтому, по их мнению, хорошей идеей могло бы стать введение туристического налога. Фото: Berit Nuka

Француженка Сандрине и англичанин Джеймс, приехавшие в Брюгге из Люксембурга на выходные, считают, что несмотря на большое количество людей, ситуация в городе не так уж плоха.

«Причина, по которой здесь так многолюдно, - это красота этих мест. Нельзя получить все сразу. Красота притягивает людей. Туристы не едут в некрасивые города», - говорит Сандрине.

Пару, которая уже бывала в Брюгге, удивляет, что ради посещения города, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, некоторые люди готовы приехать с другого конца света. Накануне они ужинали с туристами из США.

«Вчера за ужином мы услышали, что они прилетели из Миннесоты, и одним из мест, которые они очень хотели увидеть, был Брюгге. С ними были люди из Венесуэлы. В такие моменты думаешь: "Вау!"», - рассказывает Джеймс.

Они оба считают, что введение туристического налога, как в Венеции, которую пара недавно посетила, могло бы стать разумным решением для контроля ситуации.

«Заплатил бы я 10 евро в день за посещение Брюгге? Да. Некоторые люди скажут "нет", и в этом и есть суть», - рассуждает Джеймс.

А вот подруги из Парижа - Адель, Валентин и Луиза - не считают, что введение налогов на путешествия - хорошая идея.

«Это понятно, но если мы не сможем увидеть другие города, кроме своего, в этом нет смысла. Мир такой большой», - говорит Валентин.

Девушки отмечают, что несмотря на большое количество людей в Брюгге, здесь всегда можно найти тихие уголки. К тому же, живя в Париже, они привыкли к толпам туристов.

«Мы к этому привыкли, так что нас это не особо беспокоит», - добавляет Валентин.

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