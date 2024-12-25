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Financial Times: Европа закупила рекордное количество российского газа

Перевод: Каролина Вертяева
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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus

Несмотря на заявления европейских политиков о стремлении найти замену российскому газу, Financial Times обнаружила, что в этом году страны Европы закупили у России больше газа, чем когда-либо ранее.

Согласно данным Financial Times, Европа побила рекорд, который может заставить многих политиков задуматься. К середине декабря Европейский союз импортировал из России 16,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это превышает прошлогодний показатель в 15,18 миллиона тонн и побивает рекорд 2022 года в 15,21 миллиона тонн.

Такая ситуация вызывает недоумение у экспертов, поскольку политики Европейского союза неоднократно заявляли о необходимости сократить энергетическую зависимость от России. Аналитик Института экономики и анализа энергетики Ана Мария Джаллер-Макаревич, в интервью Financial Times отметила, что происходящее вызывает удивление: вместо сокращения импорта газа из России его объем, наоборот, увеличился.

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