Несмотря на заявления европейских политиков о стремлении найти замену российскому газу, Financial Times обнаружила, что в этом году страны Европы закупили у России больше газа, чем когда-либо ранее.
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Financial Times: Европа закупила рекордное количество российского газа
Согласно данным Financial Times, Европа побила рекорд, который может заставить многих политиков задуматься. К середине декабря Европейский союз импортировал из России 16,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это превышает прошлогодний показатель в 15,18 миллиона тонн и побивает рекорд 2022 года в 15,21 миллиона тонн.