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ГАЛЕРЕЯ Необычный символ Нового года – талисман с красной шляпкой в белый горошек

Перевод: Каролина Вертяева
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Мухомор является популярным элементом декора на Рождество и Новый год. Даже сейчас среди украшений для елки можно найти множество шаров и фигурок с изображением красных шляпок в белый горошек наряду с фигурками гномов и шишками. Кроме того, мухоморы часто встречаются в детских книгах и сказках.

Может показаться странным, почему именно этот ядовитый, но яркий гриб, который зимой в лесу не найти, стал символом счастья, Рождества и Нового года. Считается, что особенно большую удачу мухомор приносит в канун Нового года. Даже случайно заметив его в лесу, можно надеяться на успех и благополучие.

Благодаря своему яркому и узнаваемому виду мухомор является одним из самых известных грибов в мире.

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