ГАЛЕРЕЯ Необычный символ Нового года – талисман с красной шляпкой в белый горошек

Может показаться странным, почему именно этот ядовитый, но яркий гриб, который зимой в лесу не найти, стал символом счастья, Рождества и Нового года. Считается, что особенно большую удачу мухомор приносит в канун Нового года. Даже случайно заметив его в лесу, можно надеяться на успех и благополучие.