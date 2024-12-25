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ВИДЕО И ФОТО Трагедия в Таллинне: пожар унес жизни двух человек, спасатели получили серьезные ранения (3)

Обновлено 25 декабря 2024, 22:37
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В среду вечером в столичном районе Пыхья-Таллинн по адресу Уус-Малева, 3 загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар унес жизни двух человек.

По словам представителя пресс-службы Спасательного департамента, в 17:56 в Центр тревоги поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома в Пыхья-Таллинне. Прибывшие на место спасатели увидели, что из окна одной из квартир третьего этажа идет дым.

Вошедшие в дом спасатели начали эвакуировать жильцов верхних этажей и одновременно проникли в квартиру, в которой произошел пожар - там были обнаружены тела двух погибших жильцов. Спасатели также вытащили одного пострадавшего из квартиры, расположенной над сгоревшей квартирой.

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