В среду вечером в столичном районе Пыхья-Таллинн по адресу Уус-Малева, 3 загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар унес жизни двух человек.
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ВИДЕО И ФОТО ⟩ Трагедия в Таллинне: пожар унес жизни двух человек, спасатели получили серьезные ранения (3)
По словам представителя пресс-службы Спасательного департамента, в 17:56 в Центр тревоги поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома в Пыхья-Таллинне. Прибывшие на место спасатели увидели, что из окна одной из квартир третьего этажа идет дым.