По словам представителя пресс-службы Спасательного департамента, пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже, но на данный момент он уже потушен.

В результате происшествия есть пострадавшие.

По словам очевидцев, на месте происшествия пострадал спасатель, которого скорая помощь доставила в больницу.

Очевидцы делятся своими впечатлениями в комментариях в соцсетях. В одном из постов в Facebook жительница Копли Виктория описала, как ее эвакуировали спасатели:

«Сидишь дома в праздники, никого не трогаешь. Вдруг - стук в дверь. Открываю, а там в дыму два космонавта с баллонами за спиной и в масках: "Выходите на улицу". Собак в охапку, прыг в куртку, телефон в карман и пошли», - пишет Виктория.

По ее словам, в подъезде был густой дым, где задерживать дыхание надолго было невозможно. «Воздух стал нормальным только этажом ниже. На улице мы минут 15 стояли, переваривали. Пожарных вызвала соседка, которая выводила свою собаку погулять, она еще думала, может зря паникует. Не зря».

Она также отметила, что пожар потушили быстро, и уже спустя полчаса жильцам начали разрешать возвращаться в квартиры. «Эти празднички прямо очень про переоценку ценностей», - заключила Виктория.

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