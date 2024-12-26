Следы от поражающих элементов, птицы или неисправность? Что могло вызвать катастрофу самолета Azerbaijan Airlines в Актау

Как передавало российское государственное агентство ТАСС, о возможном «столкновении воздушного судна со стаей птиц» вскоре после происшествия также говорила авиакомпания Azerbaijan Airlines.

Птицы достаточно часто попадают в авиационные моторы или сталкиваются с самолетами, однако крайне редко такие инциденты приводят к крушениям с гибелью людей.

В недавней истории было несколько случаев, когда из-за столкновения с птицами пилотам пришлось совершать экстренную посадку, но самолеты при этом обычно сохраняли управляемость.

Кроме того, версия о стае птиц никак не объясняет появления характерных отверстий в обшивке самолета.

Попадание поражающих элементов

После того, как самолет фактически упал на землю в районе аэропорта Актау, в интернете появилось несколько видео, на которых на обшивке самолета видны многочисленные небольшие отверстия.

На обшивке самолета видны многочисленные небольшие отверстия Фото: EPA

На горизонтальных и вертикальном рулях уцелевшего хвостового оперения заметно, что плоскости пробиты насквозь.

При этом на фотографиях обломков при большом увеличении заметно, что на видимой части фюзеляжа отверстий меньше, чем на стабилизаторах в хвосте.

Такие отверстия могут появиться в результате попаданий поражающих элементов боевой части ракеты.

Это пока самое логичное объяснение, однако его минус в том, что оно не подтверждено другими фактами: нет никаких заявлений служб, которые обладают возможностями слежения за воздушным пространством и могли бы отследить пуск ракет.