Свет об аварийном отключении кабеля EstLink 2: нельзя исключать и внешнего вмешательства

Министр инфраструктуры Владимир Свет (СДПЭ) отметил, что защита критически важной подводной инфраструктуры имеет первостепенное значение, особенно в условиях современных гибридных угроз.

«Риски, связанные с надежностью поставок, не исчезают в праздники: EstLink 2 снова вышел из строя. В настоящий момент нельзя исключать и внешнего вмешательства. Во время повреждения кабеля вблизи находилось китайское грузовое судно, недавно покинувшее Петербург. Службы Эстонии и Финляндии совместно работают над выяснением причины произошедшего и восстановлением соединения. Мы справимся, это не первый и, вероятно, не последний раз», - написал Свет в Facebook.

По его словам, этот инцидент еще раз показывает, насколько важно защищать критически важную подводную инфраструктуру и насколько она уязвима перед современными гибридными угрозами.

«Только тесное сотрудничество с союзниками, использование новых технологий мониторинга и оперативное реагирование обеспечат защиту от них. Боюсь, что со временем необходимость в этом будет ощущаться все сильнее, - считает министр. - А пока желаю сил сотрудникам сотрудникам полиции, военно-морских сил, Elering и других служб, которые в праздники работают и обеспечивают для нас рождественский мир».

Эстонский и финский системные операторы Elering и Fingrid оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину сбоя. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо написал в соцсетях, что ведется расследование.

Надежность энергоснабжения в Эстонии обеспечена. До конца дня четверга Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, которые будут задействованы в случае подобных сбоев, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступать по EstLink 2.

Если устранение неисправности займет больше времени, с пятницы на замену EstLink 2 в эстонском регионе будут включены другие генерирующие установки.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.