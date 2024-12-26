Призыв руководителя ИТ-компании: повышайте сотрудникам зарплаты, чтобы рост налогов не уменьшил их доходы

«Сложная экономическая ситуация, а также увеличение финансовых обязательств в следующем году за счет автоналога, налога на землю, роста налога с оборота, также в 2026 году налога на безопасность приводит к неуверенности во многих семьях и компаниях», - пояснил он.

«Компенсация доходов, потерянных из-за 22%-ной ставки подоходного налога, которая вступает в силу в январе, - это очень прагматичный шаг, на который заботливый работодатель мог бы пойти ради своих сотрудников», - отметил Урва, добавив, что у сотрудников Finest, как он надеется, будет в грядущем году на одну проблему меньше.

По мнению Урва, если у работодателей нет возможности скорректировать зарплаты в полной мере в январе, это можно сделать хотя бы поэтапно в течение года.

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