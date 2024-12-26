Начальник сам не уходит в отпуск и работникам не разрешает: комментирует Трудовая инспекция

Как объясняет Трудовая инспекция на своей странице в Facebook, отдыхать или нет - это, по большому счету, личное дело работодателя, а вот что касается его подчиненных, работающих на основании трудового договора, то они каждый год должны получать оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Отпуск может быть предоставлен как согласно утвержденному графику, так и на основании заявления, предоставленного за 14 календарных дней.

«Если график отпусков, который должен быть утвержден работодателем до 31 марта каждого года, отсутствует, работник сам решает когда он хочет пойти в отпуск. То есть, ставит в известность работодателя об этом, послав ему заявление в письменно воспроизводимой форме. Мол, иду в отпуск с такого-то числа по такое. При этом согласие со стороны работодателя не нужно», - сказано в публикации Трудовой инспекции.

Но есть одно исключение. В течении первого квартала или пока график отпусков еще не утвержден (работодатель может утвердить график и раньше), отпуск предоставляется по соглашению сторон, так как в этот период работник не может заявить, что график отпусков не составлен.

«Да, работодатель имеет право прервать или отложить отпуск, но исключительно по причине непредвиденной реорганизации работы и существенной чрезвычайной необходимости. Причины, к примеру: "Ишь, чего придумали? Я сам в отпуске три года не был" или "А кем я тебя заменю?!", как мы понимаем, никак не относятся к исключительным», - подчеркивают в Трудовой инспекции.

Кроме того, закон обязывает работодателя возместить работнику расходы, возникшие из-за прерывания или откладывания отпуска. Например, ему придется выплатить работнику купленное путешествие, в которое тот не смог отправиться.

«И напоследок. Если работник известил работодателя заявлением об отпуске, а тот в ответ грозит увольнением - знайте: отпуск не может быть причиной для отказа от трудового договора со стороны работодателя», - добавили в Трудовой инспекции.