Борис Тух К высокой степени безумства: в Таллинне показали новый спектакль Дмитрия Крымова

Во всех трех фрагментах, которые играли (блистательно!) Суханов и Хаматова мне чудилась тень (?) актрисы, которая в той музыке, какой есть любой спектакль Крымова, была очень важной нотой. Возможно, камертоном. Хрупкая сила, надорванность, гипертрофированность боли. Клоунада на грани трагедии - и трагедия, которая для наблюдателя, лишенного эмпатии, покажется только клоунадой.

Я про Марию Смольникову. Может быть, ошибаюсь, только кажется, что ее тень удочерила Джульетту, Антигону и Анну Франк, которых в «Записках сумасшедших» играет Чулпан Хаматова. А может быть - это крымовский почерк, требующий, чтобы именно такой женский образ, вобравший в себя всю суть мира, проходил через его постановки.

Сцена из «Записок сумасшедших». Фото: Пресс-служба спектакля

В сцене из «Ромеи Джульетты» есть легкая иронию по отношению к тому, что называется синдромом самозванца. Это вовсе не то, что вы думаете. Синдром самозванца - это когда ты не уверен в своих силах, почти что убежден, что рубишь дерево не по себе, и руки начинают опускаться, и ты откладываешь начало и, проклиная все и вся, наконец, приступаешь… Кстати, в результате может очень даже хорошо получиться. А самозанство настоящее - типа: если есть Дмитрий Крымов, то где-то непременно всплывет Лжедимитрий - это совсем иное.

Фрагмент из Антигоны - супер!