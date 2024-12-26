Покрывает ли страхование жилья поврежденную во время установки технику или предметы интерьера?

Хотя основной причиной страховых случаев обычно становятся протечки труб, несчастные случаи с бытовой техникой, а в последние годы также повреждения крыш и поваленные из-за урагана деревья, клиенты обращаются в страховую компанию и в случае, когда техника или предметы интерьера ломаются во время установки.

«Если во время установки или транспортировки разбился светильник, сломалась деталь дивана, упал телевизор, повредились дверца духовки или варочная панель, то с точки зрения страхования эти случаи относятся к общему риску и обычно подлежат компенсации», - объясняет менеджер по продукту жилищного страхования Seesam Дагмар Гилден.

Отказ в компенсации возможен в том случае, если процесс установки проходил совершенно неразумным образом - например, при установке телевизора монтажник применял гвозди, а не шурупы.

По словам специалиста, чаще всего падают и получают повреждения телевизоры и светильники, однако инструменты, использующиеся при установке, также могут упасть и повредить шкаф, стол или стул.

«Если вы заказываете установку у знакомого или в фирме, стоит поинтересоваться, есть ли у них страховка. Это поможет избежать ситуаций, когда мастер устанавливает итальянскую хрустальную люстру стоимостью в тысячи евро, и вы вдруг обнаруживаете, что где-то отколот кусок или появилась трещина, а установщик лишь разводит руками и оставляет вас наедине с проблемой», - говорит Гилден.

Несмотря на то, что страхование жилья может компенсировать стоимость сломанных во время установки предметов, нужно всегда следить, чтобы установка проводилась в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности, чтобы избежать возможных повреждений и отказа в компенсации.