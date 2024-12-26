История Как Таллинн подарил миру рождественскую ель, затем утратил ее, чтобы вновь обрести

На зимних каникулах между соседними столицами - Таллинном и Ригой - каждый год разгорается спор: кто же поставил рождественскую елку на главную площадь первой? В качестве отправной даты называется 1441 год. Для сравнения: ратуша построена в 1404 году, в Европе бушует Столетняя война, в Азии продолжается распад Золотой орды, а Португалия только начинает массово вывозить рабов из колоний, параллельно давай толчок эпохе великих географических открытий.

Патриотические чувства к Таллинну вроде бы подсказывают, какую именно позицию надлежит занять по этому вопросу, но среди занимавшихся вопросом серьезных исследователей нет консенсуса: газет в середине XV века не было, а многие хроники описывают те или иные события и явления задним числом, и потому неминуемо являются более неточным источником.

Однако известно, что в обоих городах традиция связана с купцами из Братства черноголовых. Елку изначально устанавливали в здании гильдии, а потом выносили на площадь и устраивали пляски вокруг украшенного дерева. При этом, судя по всему, традиция была характерна не только для Рождества. У Бальтазара Руссова, например, есть описание празднования купцами Пасхи, где в преддверии поста тоже устанавливалась ель. Именно таллиннское происхождение традиции отчасти популяризировал в своем историсофском трактате «Серебристый рассвет» (эст. Hõbevalge) молодой писатель и будущий президент Леннарт Мери.

По мере роста благосостояния елка становилась неотъемлемым атрибутом праздников - как в городе, так и дома. На снимке 1930-х годов елку везут домой на крыше небольшого автобуса. Фото: Собрание Дома-музея Оскара Лутса

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