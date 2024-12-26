Неспокойное Рождество: четверо спасателей пострадали, двое находятся в больнице

Вечером в первый день Рождества спасатели получили сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне. По прибытию спасатели увидели, как дым сочится из окна квартиры на третьем этаже. Они начали эвакуацию жителей верхних этажей, оказавшихся в дымовой ловушке. Одновременно спасатели вошли в горящую квартиру, где обнаружили тела двух погибших. С верхнего этажа был эвакуирован один пострадавший, сообщил представитель Спасательного департамента Эркки Пыльд.

«К сожалению, распространившиеся в ходе пожара газы взорвались во время спасательных работ, в результате чего пострадали четверо наших спасателей. Двое из них с тяжелыми травмами находятся в больнице. Мы оказываем поддержку как семьям пострадавших, так и всей команде. Желаем и надеемся на их скорейшее выздоровление», - добавил Пыльд.

Вызов о пожаре в многоквартирном доме на улице Малева в Пыхья-Таллинне поступил в 17:56. Первые спасатели прибыли на место уже через пять минут - в 18:01. В 18:03 они начали поиски возможных пострадавших в здании. Пожар удалось взять под контроль в 18:33, а работы по ликвидации завершились в 19:00.

Окончательные выводы о причинах пожара и обстоятельствах происшествия пока делать рано. Ведется сотрудничество с экспертами, дальнейшие результаты расследования дадут более точную картину случившегося.

В течение рождественских праздников (24-26 декабря) спасатели получили 119 вызовов - столько же, сколько и в предыдущие годы. Большинство инцидентов были связаны с небольшими пожарами, ДТП, сотрудничеством со скорой помощью, а также несколькими случаями подгорания пищи - типичными для праздничного времени.

Два крупных пожара произошли также на юге Эстонии.

24 декабря в 13:28 спасателей вызвали в Валга на территорию старого топливного склада, где в подземном бетонном резервуаре горел мусор, который скапливался там годами. Для тушения пожара использовали пену, которой покрыли горящий мусор. Пожар был быстро потушен к 14:28.

Поздно вечером, в 23:57, поступил вызов в деревню Пуйга в волости Выру, где загорелась лента для транспортировки щепы в котельной и ее окрестности. Спасатели потушили огонь и вскрыли несколько квадратных метров крыши. Пожар был ликвидирован к 01:05.