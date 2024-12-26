В 1927 году в городке Сиско в штате Техас жители как обычно с нетерпением ждали Рождества, однако никто даже представить не мог, что в этот раз оно принесет не радость и надежду, а одно из легендарнейших ограблений банков в истории, организованных Санта-Клаусом.
Самый известный в истории Санта-Клаус, который грабил банки
Раннее утро. Небольшой городок просыпается, начинается предпраздничная суета. Кто-то спешит на рынок за свежими продуктами для праздничного стола, кто-то наводит порядок дома, кто-то идет в банк снять деньги на рождественские подарки.
В обед в направлении банка шли и четверо грабителей: Генри Хелмс, Роберт Хилл, Луис Дэвис и Маршалл Рэтлифф, одетый в наряд Санта-Клауса - все с определенным опытом в преступном мире. 24-летний Маршалл Рэтлифф вместе с братом уже сидел в тюрьме за ограбление банка, губернатор его помиловала, и он решил совершить преступление повторно. Впрочем, на этот раз в другой компании, так как брат Ли находился за решеткой и на этот раз помочь не мог. Поэтому Маршалл привлек Роберта и Генри. Преступной троице нужен был кто-то еще, кто поможет взломать сейфы, поэтому они затянули в свою компанию и родственника Генри Луиса, у которого с преступным миром не было никакой связи, за исключением желания Генри получить много денег.
Вознаграждение в размере 5000 долларов
Прибыв с утра в город Сиско, четверо грабителей планировали быстро и легко заполучить большую сумму денег. Однако все пошло совсем не по плану. Ассоциация истории штата Техас сообщает, что тогда в штате началась настоящая чума с ограблениями банков - в день грабили 3-4 банка. Чтобы бороться с этим, Ассоциация банкиров Техаса пообещала вознаграждение в размере 5000 долларов каждому, кто убьет грабителя. Так фактически началась кровавая «охота на ведьм».
Однако четверо грабителей надеялись на удачу. Маршалл в костюме Санта-Клауса направился в направлении банка. Ему навстречу бежали радостные дети, не подозревая, что под маской Санты скрывается жестокий преступник. Приближаясь к банку, Маршалл встретил своих компаньонов, и они зашли в банк. Дети окружили Санту. Однако оказалось, что в кармане у него не подарки, а револьвер, который Маршалл поспешил вытащить. Ограбление началось! Маршалл потребовал у одной из работниц открыть хранилище. Пока он наполнял мешок деньгами, началась стрельба, в результате которой несколько мирных жителей были ранены, а двое полицейских убиты.
Ранены оказались и все четверо грабителей, однако им удалось добраться до машины, прикрываясь двумя заложницами. Бегство оказалось неудачным - у машины закончился бензин, поэтому пришлось в срочном порядке искать новую. Только потом до преступников дошло, что похищенные деньги они оставили в машине с закончившимся бензином, кроме того, там был оставлен один из грабителей - Дэвис, который умер от полученных ранений.
Суд Линча
Местные жители быстро нашли брошенную машину с деньгами, поэтому и не пытались искать сбежавших преступников. Украденные 12,4 тысячи долларов наличными и ценные бумаги на 150 тысяч были возвращены банку.
В свою очередь Маршалл, Генри и Роберт вместе с заложницами отправились дальше. Ранения были слишком тяжелыми - они сделали преступников слабой и легкой добычей. Несмотря на это, все они выжили и предстали перед судом. Роберта Хилла приговорили к 99 годам тюрьмы; не сумев в этим смириться, он три раза пытался сбежать из тюрьмы, но его ловили. В свою очередь Генри Хелмс был обвинен в убийстве обоих полицейских, поэтому его приговорили к смертной казни, которая была приведена в исполнение 6 сентября 1929 года.
Сначала к 99 годам тюрьмы был приговорен и Маршалл Рэтлифф, однако потом ему выдвинули и обвинение в убийстве полицейских. И, несмотря на то, что ни одного свидетеля, который бы видел Маршалла стреляющим в банке, не нашлось, это не стало препятствием, чтобы приговорить его к смертной казни.
Маршалла пытался оспорить решение под предлогом сумасшествия. Это привело к задержке окончательного решения суда, и, пока суд откладывался, Маршалл попытался сбежать из тюрьмы, смертельно ранив человек. Это не на шутку рассердило местных жителей, которые были готовы сами осуществить суд Линча. У тюрьмы начала собираться толпа людей, которые требовала выдать им Маршалла, а когда им отказали, около 20 человек вломились в тюрьмы и разыскали Маршалла. Его смерть была констатирована 19 ноября 1928 года.
В 1927 году ограбление банка в Сиско закончилось смертью шести человек. Этот случай местные жители помнят и в наши дни, а в банке города Сиско до сих пор хранятся вырезки газет с событиями того времени.