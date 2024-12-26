Самый известный в истории Санта-Клаус, который грабил банки

Однако четверо грабителей надеялись на удачу. Маршалл в костюме Санта-Клауса направился в направлении банка. Ему навстречу бежали радостные дети, не подозревая, что под маской Санты скрывается жестокий преступник. Приближаясь к банку, Маршалл встретил своих компаньонов, и они зашли в банк. Дети окружили Санту. Однако оказалось, что в кармане у него не подарки, а револьвер, который Маршалл поспешил вытащить. Ограбление началось! Маршалл потребовал у одной из работниц открыть хранилище. Пока он наполнял мешок деньгами, началась стрельба, в результате которой несколько мирных жителей были ранены, а двое полицейских убиты.

Фото: Arhīva foto

Ранены оказались и все четверо грабителей, однако им удалось добраться до машины, прикрываясь двумя заложницами. Бегство оказалось неудачным - у машины закончился бензин, поэтому пришлось в срочном порядке искать новую. Только потом до преступников дошло, что похищенные деньги они оставили в машине с закончившимся бензином, кроме того, там был оставлен один из грабителей - Дэвис, который умер от полученных ранений.

Суд Линча

Местные жители быстро нашли брошенную машину с деньгами, поэтому и не пытались искать сбежавших преступников. Украденные 12,4 тысячи долларов наличными и ценные бумаги на 150 тысяч были возвращены банку.