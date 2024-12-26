Министр: доставленное в финский порт судно шло с незакрепленным якорем

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обсудил по телефону инциденты с подводной инфраструктурой с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Комментируя выход из строя линии электропередачи EstLink 2 и трех кабелей связи, Цахкна отметил, что столь частые повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры в Балтийском море нельзя считать случайностью.

«Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры», - заявил Цахкна.

По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии.

В качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования, считает Цахкна.

По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна.

«Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество», - добавил Цахкна.

Для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран.

«Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть», - подчеркнул Маргус Цахкна.