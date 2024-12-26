С 28 декабря 2024 года все небольшие и средние электронные устройства, продающиеся на территории Европейского союза, должны быть оснащены портом USB Type-C для зарядки: это означает, что старые модели с другими разъемами для скоро исчезнут с прилавков, пишут «Деловые ведомости».
Со дня на день с прилавков исчезнут старые смартфоны и планшеты
Как передает портал EUnews, инициатива направлена на сокращение экологического ущерба, связанного с производством зарядных устройств, и способствует их многоразовому использованию. По данным Европейской комиссии, в Европе ежегодно выбрасывается 11 000 тонн электронных отходов, связанных с неиспользуемыми и выброшенными зарядными устройствами. Под новые стандарты попадут такие устройства, как камеры, игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы.
Фактически, это означает, что старые устройства, использовавшие иной чем USB Type-C порт для зарядки, исчезнут с прилавков, а для ноутбуков аналогичное требование вступит в силу 26 апреля 2026 года.
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