Со дня на день с прилавков исчезнут старые смартфоны и планшеты

Как передает портал EUnews, инициатива направлена на сокращение экологического ущерба, связанного с производством зарядных устройств, и способствует их многоразовому использованию. По данным Европейской комиссии, в Европе ежегодно выбрасывается 11 000 тонн электронных отходов, связанных с неиспользуемыми и выброшенными зарядными устройствами. Под новые стандарты попадут такие устройства, как камеры, игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы.