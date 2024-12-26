Причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау стала российская ракета класса «земля-воздух». Об этом сообщает в четверг, 26 декабря, интернет-издание Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. По их словам, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время полетов беспилотников над Грозным и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с лайнером в середине полета.

Собеседники Euronews сообщили также, что, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

О том, что самолет AZAL был сбит российской системой противовоздушной обороны, сообщило и агентство Reuters со ссылкой на «четыре источника в Азербайджане, знакомых с ходом расследования».

Caliber: Самолет был подбит системой ПВО «Панцирь»

В свою очередь азербайджанское издание Caliber - тоже со ссылкой на «достоверные правительственные источники» - пишет, что самолет AZAL был подбит системой ПВО «Панцирь», которая в тот день использовалась для отражения атаки дронов на Грозный. Для азербайджанской стороны «ситуация абсолютно очевидна», пишет Caliber.