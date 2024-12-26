«В пабликах расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета. Отверстия похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами», - говорится в сообщении канала Baza. «Именно так выглядят повреждения от работы ЗРК», - написал в свою очередь провоенный блогер Юрий Подоляка, предположив, что «борт был случайно подбит» зенитно-ракетным комплексом. «Очень похоже, что борт попал под отражение очередной атаки на Грозный», - добавил он.

Помимо видео с пробоинами в хвостовом оперении, из-за которых у самолета могли возникнуть проблемы со стабилизатором и рулем высоты, Baza опубликовала ролик с отверстием в крыле лайнера, снятые еще во время полета Embraer 190. «На ролике видно, что часть крыла самолета повреждена - там виднеется дырка. При этом в салоне уже выпали кислородные маски», - прокомментировал канал.

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря. Лайнер пытался выполнить вынужденную посадку после того, как диспетчеры отказали ему в посадке в Грозном и Махачкале. Не долетев до аэропорта Актау несколько километров, он упал в степь, взорвался и загорелся. Носовая часть полностью выгорела, в то время как хвостовая часть отвалилась и уцелела. Именно в ней, по предварительным данным, находились как минимум 29 выживших пассажиров.

На борту Embraer 190 было пять членов экипажа и 62 пассажира. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что в результате крушения погибли 38 человек. «Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие», - цитировало Бозумбаева издание Tengrinews.kz.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет строить какие-либо гипотезы по причине крушения самолета до завершения следствия. «До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем. И никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания этого следствия», - сказал Песков.