Полиция предупреждает латышей: грабители вламываются в пустующие дома

Безопасность жилища особенно важна во время Рождества, когда многие люди находятся вдали от дома.

В 2018 году в Латвии было зарегистрировано более 2000 краж со взломом, в уходящем году таких краж - всего около 700.

Позитивная тенденция очевидна, однако количество квартирных краж всегда увеличивается в периоды отпусков и праздников, предупреждают представители латвийской полиции.

«Когда вы выходите из дома, убедитесь, что входная дверь заперта, окна на замке, балконные двери тоже закрыты. Если у вас установлены датчики движения и камеры для охраны вашего дома, убедитесь, что они работают», - советует инспектор Департамента полиции Латвии Инесе Новицка.

По ее словам, в большинстве случаев грабителей интересует пожива, которую легко вынести из дома, а затем продать с высокой прибылью, сообщает LSM.

В первую очередь из квартир и домов крадут, как правило, ювелирные изделия, компьютеры, мобильные телефоны и бытовую технику, а также запасы наличности.

Перед ограблением злоумышленники также часто собирают информацию о перемещениях хозяев, указывает Новицка.

Вот почему всегда стоит проявлять осторожность и не делиться информацией о длительном отсутствии дома, в том числе в социальных сетях.

«В то же время мы видим, что люди активно объединяются против воров. Например, формируются районные группы наблюдения, где люди обмениваются информацией о подозрительных перемещениях и незнакомцах», - дополняет картину Инесе Новицка.