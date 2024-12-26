С каждым годом количество квартирных краж в Латвии снижается, однако полиция по-прежнему призывает жителей страны проявлять бдительность, дабы не стать жертвой злоумышленников во время рождественских праздников.
Полиция предупреждает латышей: грабители вламываются в пустующие дома
Безопасность жилища особенно важна во время Рождества, когда многие люди находятся вдали от дома.
В 2018 году в Латвии было зарегистрировано более 2000 краж со взломом, в уходящем году таких краж - всего около 700.
Позитивная тенденция очевидна, однако количество квартирных краж всегда увеличивается в периоды отпусков и праздников, предупреждают представители латвийской полиции.
«Когда вы выходите из дома, убедитесь, что входная дверь заперта, окна на замке, балконные двери тоже закрыты. Если у вас установлены датчики движения и камеры для охраны вашего дома, убедитесь, что они работают», - советует инспектор Департамента полиции Латвии Инесе Новицка.
По ее словам, в большинстве случаев грабителей интересует пожива, которую легко вынести из дома, а затем продать с высокой прибылью, сообщает LSM.
В первую очередь из квартир и домов крадут, как правило, ювелирные изделия, компьютеры, мобильные телефоны и бытовую технику, а также запасы наличности.
Перед ограблением злоумышленники также часто собирают информацию о перемещениях хозяев, указывает Новицка.
Вот почему всегда стоит проявлять осторожность и не делиться информацией о длительном отсутствии дома, в том числе в социальных сетях.
«В то же время мы видим, что люди активно объединяются против воров. Например, формируются районные группы наблюдения, где люди обмениваются информацией о подозрительных перемещениях и незнакомцах», - дополняет картину Инесе Новицка.