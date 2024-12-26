Чт, 26.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Серийный мошенник, обманувший десятки людей и компаний, отправился за решетку

Copy
Ахто Кюннерпя выманил у потерпевших более 15 600 евро.
Ахто Кюннерпя выманил у потерпевших более 15 600 евро. Фото: Arvo Meeks

Пярнуский уездный суд признал 38-летнего серийного мошенника Ахто Кюннерпя виновным в мошенничестве и вымогательстве. Его жертвами стали как частные лица, так и известные компании.

Ранее трижды судимый серийный мошенник Ахто Кюннерпя впервые попал на страницы газет еще в 2015 году. Тогда его преступления варьировались от кражи личных данных до подделки документов. На этот раз он сосредоточился на мошенничестве и вымогательстве.

Из недавно вступившего в силу судебного решения следует, что в начале августа 2021 года потерпевший обнаружил аккаунт на сайте поиска знакомств для сексуальных отношений. Как он полагал, за ним стояла 23-летняя женщина, однако на самом деле учетная запись была создана и использовалась Кюннерпя.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх