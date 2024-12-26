Пярнуский уездный суд признал 38-летнего серийного мошенника Ахто Кюннерпя виновным в мошенничестве и вымогательстве. Его жертвами стали как частные лица, так и известные компании.
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Серийный мошенник, обманувший десятки людей и компаний, отправился за решетку
Ранее трижды судимый серийный мошенник Ахто Кюннерпя впервые попал на страницы газет еще в 2015 году. Тогда его преступления варьировались от кражи личных данных до подделки документов. На этот раз он сосредоточился на мошенничестве и вымогательстве.