Серийный мошенник, обманувший десятки людей и компаний, отправился за решетку

Ранее трижды судимый серийный мошенник Ахто Кюннерпя впервые попал на страницы газет еще в 2015 году. Тогда его преступления варьировались от кражи личных данных до подделки документов. На этот раз он сосредоточился на мошенничестве и вымогательстве.

Из недавно вступившего в силу судебного решения следует, что в начале августа 2021 года потерпевший обнаружил аккаунт на сайте поиска знакомств для сексуальных отношений. Как он полагал, за ним стояла 23-летняя женщина, однако на самом деле учетная запись была создана и использовалась Кюннерпя.