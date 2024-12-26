Сегодня в 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Арувалла волости Раэ.
Авария на трассе: легковой автомобиль врезался в фургон
По словам представителей полиции, на шоссе Таллинн-Тарту легковой автомобиль Škoda врезался сзади в фургон Suzuki.
За рулем автомобиля Škoda находился 29-летний водитель, фургоном Suzuki управлял 64-летний местный житель.
Оба автомобиля двигались по трассе в одном направлении.
Скорая помощь доставила в больницу двух пострадавших в результате аварии.
Известно, что оба водителя были трезвы.
Точные обстоятельства происшествия уточняет полиция.