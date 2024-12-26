Авария на трассе: легковой автомобиль врезался в фургон

По словам представителей полиции, на шоссе Таллинн-Тарту легковой автомобиль Škoda врезался сзади в фургон Suzuki.

За рулем автомобиля Škoda находился 29-летний водитель, фургоном Suzuki управлял 64-летний местный житель.

Оба автомобиля двигались по трассе в одном направлении.

Скорая помощь доставила в больницу двух пострадавших в результате аварии.

Известно, что оба водителя были трезвы.

Точные обстоятельства происшествия уточняет полиция.