«Литва для литовцев» и дискуссии о литвинизме. Становится ли Литва враждебной к белорусам?

История у Великого княжества Литовского действительно запутанная. На пике оно занимало территории современной Литвы, Беларуси, Польши, Украины, России и других государств. Смоленск, к примеру, тоже входил в ВКЛ.

Эугениюс Савишчевас не считает литвинизм серьезной теорией Фото: BBC

По словам Савишчеваса, жили тут в основном литовцы и русины. Кто такие русины — вопрос открытый. По словам историка, это славяне, но не московские русские.

Предками исключительно белорусов их назвать сложно, потому что русины жили в том числе на территории современного Киева. Некоторые источники утверждают, что русины также жили в Словении, Венгрии и Польше.

Таким образом, разговор о том, к какому современному этносу принадлежал Вильнюс в XV веке, можно вести бесконечно. Но литовцев эти дискуссии не всегда радуют.

«Обывателя литовского это цепляет за душу. Что вы желаете сказать, что Вильнюс, у которого название литовское, становится не литовским городом? — говорит историк. — Никто из литовцев не посягает на территорию Беларуси. А вот с белорусской стороны мы слышим насчет Вильнюса».

Искусственный конфликт?

Согласно ежегодным отчетам литовской миграционной службы, в 2023 году страна выдала гражданам Беларуси чуть более 35 тысяч ВНЖ и одобрила 306 заявок на статус беженца.