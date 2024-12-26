Социальный антрополог Александра Архипова, сама ставшая в России жертвой доноса за свою антивоенную позицию, провела расследование и выяснила личность его автора.

Проведя лингвистический анализ текстов, она установила, что за псевдонимом «Анна Коробкова», известной массовыми доносами, вероятно, стоит журналист из Екатеринбурга Иван Абатуров.

Результаты ее исследования в четверг, 26 декабря, публикует Русская служба медиакомпании ВВС, которая со своей стороны нашла подтверждения выводам исследовательницы.

Архипова проанализировала более 70 писем «Анны Коробковой», адресованных различным учреждениям и ведомствам, в которых автор обвиняла преподавателей, правозащитников и журналистов в «дискредитации» российской армиии призывала их уволить или привлечь к ответственности.

Автор расследования рассказала, что в своих письмах «Коробкова» использовала специфический язык и структуру, что натолкнуло на мысль о профессиональной принадлежности автора.

В результате анализа и сопоставления данных ей удалось установить, что под псевдонимом, очевидно, скрывается екатеринбургский историк и журналист Иван Абатуров, который пишет статьи для проекта «Викиновости».

Символ возрождения практики доносительства

Деятельность «Анны Коробковой» стала символом возрождения практики доносительства в современной России, отмечает автор расследования.

Многие из тех, на кого были написаны доносы, столкнулись с серьезными последствиями, включая увольнения и преследования.

В одном из писем «Коробкова» обвиняла профессора в распространении «антигосударственных идей» в рамках лекционного курса. После этого преподавателя уволили.