В Казахстане пока не дают оценку версиям крушения самолета близ Актау

Лайнер, следовавший из Баку в Грозный, разбился близ Актау утром 25 декабря.

Власти Казахстана пока воздерживаются от оценок версий крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ города Актау.

«Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается», - заявил корреспонденту издания Tengrinews в четверг, 26 декабря, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Позднее на брифинге в Актау он повторил, что «опровергнуть какую-либо версию невозможно».

По словам Бозумбаева, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а Россия и Азербайджан свои не представили.

«Когда нам дадут заключение, что самолет столкнулся с птицей, либо произошел внутри взрыв, когда сделают вывод, следствие может довести… Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся в контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно», - указал казахстанский вице-премьер.

Заявление министра транспорта Казахстана

На этом же брифинге выступил и министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, рассказав, как именно происходило крушение самолета.

По его словам, аварийные службы аэропорта Актау были готовы принять лайнер.

Его экипаж предпринял две попытки зайти на взлетно-посадочную полосу аэродрома, «в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна».