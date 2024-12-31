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Правовая помощь за считаные секунды: заменит ли эстонский чат-бот настоящего юриста?

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Юридическая помощь. Фото иллюстративное.
Юридическая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Порой сложные жизненные ситуации вынуждают нас искать юридическую помощь, однако не всегда есть возможность проконсультироваться со специалистом. Что же остается? Бесконечно искать нужные законы в интернете, задавать вопросы в тематических Facebook-группах? Кажется, благодаря стремительно развивающемуся искусственному интеллекту у нас появился еще один вариант.

Робот-юрист, разбирающийся в эстонских законах - новая разработка компании SuitsLegal, благодаря которой получить ответ на любой юридический вопрос теперь можно без преувеличения за считаные секунды. Но стоит ли полагаться на искусственный интеллект (ИИ) в таких вопросах? Ведь одно дело - попросить бот напомнить название старого фильма, другое же - доверить ему решение серьезной проблемы.

Мы решили протестировать чат самостоятельно и задали несколько вопросов, требующих знания эстонского законодательства.

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