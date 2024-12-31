Правовая помощь за считаные секунды: заменит ли эстонский чат-бот настоящего юриста?

Порой сложные жизненные ситуации вынуждают нас искать юридическую помощь, однако не всегда есть возможность проконсультироваться со специалистом. Что же остается? Бесконечно искать нужные законы в интернете, задавать вопросы в тематических Facebook-группах? Кажется, благодаря стремительно развивающемуся искусственному интеллекту у нас появился еще один вариант.