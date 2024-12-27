Инцидент с кабелем: НАТО предложит Эстонии и Финляндии свою помощь

Михал пообещал связаться с генсеком НАТО по поводу статьи 4 НАТО. Статья 4 гласит, что стороны консультируются друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находится под угрозой. «Мы хотели бы получить дополнение от НАТО в виде флота для сдерживания», - сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, эстонский флот вместе с союзниками будет активнее действовать в критической инфраструктуре. «Если вы спросите меня, был ли активен ЕС или НАТО, я отвечу, что был активен. Более половины российских денег поступает от теневого флота, и, конечно, России это не нравится. Эстония также одна из самых активных в проверке документов резервного флота, мы также поднимались на борт судов, - сказал Михал. - Мы также договорились об этом на встрече JET в Таллине, где мы рассмотрели деятельность теневого флота и то, как ее остановить. Несколько минут назад мы также получили заявление от Европейской комиссии, в котором она поддержала наши действия».