НАТО готов помочь Финляндии и Эстонии, пока финские расследуют связь вышедшего из порта РФ нефтетанкера с потенциальным актом саботажа, связанным с повреждением объединяющего две страны альянса кабеля. Об этом в четверг сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
Инцидент с кабелем: НАТО предложит Эстонии и Финляндии свою помощь
«Мы обсудили с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом потенциальный акт саботажа, связанный с повреждением кабелей в Балтийском море. НАТО солидарен с союзниками и осуждает все атаки на критическую инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, которые ведут Эстония и Финляндия, и готовы предложить дополнительную поддержку», - сообщил Рютте в социальных сетях.
Ранее премьер-министр Кристен Михал поблагодарил финских коллег за оперативные действия в связи с инцидентом с кабелем Эстония-Финляндия, и заявил, что защита критической инфраструктуры должна быть усилена с помощью союзников. Михал пообещал связаться с генеральным секретарем НАТО по этому вопросу.
«Это первый случай в подобных инцидентах, когда было задержано подозреваемое судно. Финляндия возглавляет расследование, бразды правления у них, - сказал Михал. - Задержано судно под флагом Островов Кука. Это судно теневого флота, которое помогает России зарабатывать на торговле товарами, использующимися для гибридных атак и агрессии».
По словам Михала, необходимо повысить уровень защиты критической инфраструктуры, как на море, так и на суше. «Для этого обратимся за помощью к союзникам, чтобы создать лучшую картину угроз под водой и над водой, а в дополнение к картине важно также сдерживание при появлении подозрений», - сказал премьер-министр.
По словам Михала, Эстония вместе со своими союзниками по ЕС и НАТО должна стремиться к тому, чтобы морское право стало более современным. «Повреждения критической инфраструктуры становятся все более обычным делом, проблема повторяется, а это значит, что страны должны лучше защищать свою инфраструктуру и лучше перехватывать суда, наряду со сдерживанием должна быть возможность быстрее выявлять виновных», - сказал премьер-министр.
Михал пообещал связаться с генсеком НАТО по поводу статьи 4 НАТО. Статья 4 гласит, что стороны консультируются друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находится под угрозой. «Мы хотели бы получить дополнение от НАТО в виде флота для сдерживания», - сказал премьер-министр.
По словам премьер-министра, эстонский флот вместе с союзниками будет активнее действовать в критической инфраструктуре. «Если вы спросите меня, был ли активен ЕС или НАТО, я отвечу, что был активен. Более половины российских денег поступает от теневого флота, и, конечно, России это не нравится. Эстония также одна из самых активных в проверке документов резервного флота, мы также поднимались на борт судов, - сказал Михал. - Мы также договорились об этом на встрече JET в Таллине, где мы рассмотрели деятельность теневого флота и то, как ее остановить. Несколько минут назад мы также получили заявление от Европейской комиссии, в котором она поддержала наши действия».