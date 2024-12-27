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Из-за инцидентов с кабелями НАТО усилит в Балтийском море свое присутствие (1)

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Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: OLIVIER MATTHYS

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс усилит свое присутствие в Балтийском море после повреждения кабелей в Балтийском море Об этом Рютте объявил после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом, пишет портал «Европейская правда».

Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter), что обсудил со Стуббом расследование, которое продолжается под руководством Финляндии относительно возможной диверсии в отношении подводных кабелей.

«Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», - отметил Марк Рютте.

Финская полиция расследует, причастно ли судно из российского теневого флота к повреждению электрического кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией.

В целом, как сообщили в Финляндии, были обнаружены перебои в работе четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, которые соединяют страну с Эстонией и Германией. О трех из них ранее информировали в Эстонии.

Эстония решила вывести в море свои патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

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