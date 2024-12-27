Спецоперация Силы обороны Эстонии усиливают защиту электрокабеля Estlink1

Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что государство должно решительно реагировать на инциденты, подобные повреждению кабеля Estlink 2, и ясно дать понять, что атаки на критически важную инфраструктуру не останутся без ответа.

«Безусловно, расследование должно установить все детали повреждения кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача - немедленно дать понять, что мы готовы защищать соединения между Эстонией и Финляндией, в том числе военными средствами», - заявил Певкур.

Певкур добавил, что после повреждения кабеля Estlink 2 важно сохранить энергетическое соединение между Эстонией и Финляндией и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры.

«Поэтому я благодарен командующему Силами обороны и Военно-морским силам за понимание необходимости защитить подводный кабель и готовность быстро начать соответствующую операцию в Финском заливе», - заявил Певкур.

Мерило подчеркнул, что задача Сил обороны - отражать военные атаки на Эстонскую Республику. «Силы обороны готовы предотвращать нападения на нашу энергетическую инфраструктуру, организованные невоенными средствами, а также обеспечить военное сотрудничество для защиты морской безопасности. Военно-морские силы готовы к таким задачам. Мы на связи с финскими коллегами, а также с главнокомандующим силами НАТО в Европе, чтобы обсудить участие союзников в защите нашей критически важной инфраструктуры», - заявил он.

По словам замкомандующего Военно-морскими силами капитана Йохана-Элиаса Сельямаа, ВМС Эстонии готовы к операции. «Ранним утром команда вышла в море, и мы начали патрулирование в районе кабеля Estlink 1. Кроме того, мы активно контактируем с ВМС и береговой охраной Финляндии и действуем скоординированно», - сообщил Сельямаа.

Для охраны кабеля Estlink 1 Эстония направила военный корабль «Раю».