Версия о том, что самолет из Азербайджана разбился из-за российской ПВО, обсуждается все шире. Кремль просит не строить гипотезы

«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет», - цитирует его агентство.

Этот вывод о действиях российской ПВО корреспонденту Reuters подтвердили еще три анонимных азербайджанских источника.

В четверг проправительственный азербайджанский телеканал AnewZ также сообщил, что предварительное расследование показало: самолет был поврежден осколками ракеты класса «земля-воздух» из российской системы обороны «Панцирь-С».

Депутат азербайджанского парламента и член его комитета по международным делам Расим Мусабеков в интервью азербайджанскому агентству Turan высказался так: «Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно».

Он сказал, что сейчас Россия в медиапространстве пытается замести следы, а вместо этого должна принести извинения и привлечь виновных к ответственности.

«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость», - цитирует Turan азербайджанского политика.

В американской администрации агентству AFP также заявили, что первые признаки указывают на то, что российская система ПВО поразила лайнер Azerbaijan Airlines.

Би-би-си попросила прокуроров в Казахстане прокомментировать эти сообщения, на что те лишь заявили, что расследуются все версии возможных причин катастрофы.