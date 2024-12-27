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Колонка Postimees Очередная диверсия требует ответной реакции

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Фото статьи
иллюстрация: Urmas Nemvalts
  • Диверсия в отношении инфраструктуры – акт агрессии, который требует соответствующей реакции
  • Страны НАТО могли бы запретить теневому флоту России перевозку нефти по Балтийскому морю
  • Важно обсудить надежность электроснабжения Эстонии, так как диверсии, вероятно, продолжатся

Итак, это снова произошло. Морской кабель Estlink 2 поврежден – или, возможно, правильнее сказать, разрушен – и в ближайшие дни нас ожидает рост цен на электричество.

Перед тем как было обнаружено повреждение, кабель пересек шедший под флагом Островов Кука нефтяной танкер Eagle S, который незадолго до этого значительно снизил скорость. Острова Кука – это находящееся в свободной ассоциации с Новой Зеландией государство в южной части Тихого океана. У них нет собственной армии, и за их оборону отвечает Новая Зеландия. Однако они предлагают так называемую услугу «удобного флага»: любой желающий без лишних вопросов может за умеренную плату зарегистрировать свое судно в регистре этой страны, или арендовать судно, принадлежащее этой стране.

Этой возможностью активно пользуется Россия: по данным изданию Marinetraffic, Eagle S входит в состав российского теневого флота. Напомним, что настоящие владельцы таких судов широкой общественности неизвестны. Известно лишь, что конкретный танкер занимается перевозкой нефти в находящуюся под санкциями Россию, что и объясняет его присутствие в Балтийском море.

Страны НАТО могли бы запретить теневому флоту России перевозку нефти по Балтийскому морю как ответную меру на российские диверсии в Европе.

На данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что именно этот танкер стал причиной повреждения, но вспомним знаменитую фразу Агаты Кристи: у подозреваемого был мотив, и он находился в нужное время в нужном месте. Кабели редко рвутся сами по себе.

Какие выводы мы должны сделать и что предпринять? Postimees уже поднимал эту тему в предыдущих редакционных колонках, подчеркивая, что диверсии, связанные с повреждением инфраструктуры – это акт агрессии, который требует соответствующей реакции. У стран НАТО, находящихся на берегах Балтийского моря, и Великобритании достаточно военно-морских сил для задержания подозрительных судов и выяснения обстоятельств. Если вина будет доказана, судно следует интернировать и удерживать до тех пор, пока виновные не возместят ущерб.

Маловероятно, что Острова Кука, где проживает около 15 000 человек, компенсируют нам затраты на ремонт кабеля или возместят повышенные цены на электроэнергию. Вряд ли и Eagle S как судно имеет значительную рыночную стоимость. Но это - вопрос принципиальный. Мы не можем мириться с ситуацией, когда кабели продолжают повреждать, а мы не предпринимаем никаких действий.

Еще более эффективной мерой могла бы стать инициатива НАТО о запрете перевозки российской нефти по Балтийскому морю теневым флотом. Это стало бы не только ответом на диверсию, но и средством сокращения возможностей России обходить санкции. Postimees призывает наше правительство как можно скорее предпринять шаги в этом направлении и заручиться поддержкой союзников.

Кроме того, необходимо заранее отслеживать подозрительные суда. Список нам известен: Российская Федерация, Китайская Народная Республика, а также суда под «удобными флагами», перевозящие российскую нефть. Эти суда представляют серьезную экологическую угрозу, поскольку они часто эксплуатируются без надлежащего технического надзора. Напомним, что в середине декабря в Черном море во время шторма затонули два российских танкера - Volgoneft-212 и Volgoneft-239, один из которых буквально раскололся пополам.

Мы также должны обсудить надежность электроснабжения Эстонии, так как в будущем можно ожидать новых диверсий, связанных с повреждением кабелей. Но это уже отдельная тема.

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