Колонка Postimees Очередная диверсия требует ответной реакции

Перед тем как было обнаружено повреждение, кабель пересек шедший под флагом Островов Кука нефтяной танкер Eagle S, который незадолго до этого значительно снизил скорость. Острова Кука – это находящееся в свободной ассоциации с Новой Зеландией государство в южной части Тихого океана. У них нет собственной армии, и за их оборону отвечает Новая Зеландия. Однако они предлагают так называемую услугу «удобного флага»: любой желающий без лишних вопросов может за умеренную плату зарегистрировать свое судно в регистре этой страны, или арендовать судно, принадлежащее этой стране.

Этой возможностью активно пользуется Россия: по данным изданию Marinetraffic, Eagle S входит в состав российского теневого флота. Напомним, что настоящие владельцы таких судов широкой общественности неизвестны. Известно лишь, что конкретный танкер занимается перевозкой нефти в находящуюся под санкциями Россию, что и объясняет его присутствие в Балтийском море.

Страны НАТО могли бы запретить теневому флоту России перевозку нефти по Балтийскому морю как ответную меру на российские диверсии в Европе.

На данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что именно этот танкер стал причиной повреждения, но вспомним знаменитую фразу Агаты Кристи: у подозреваемого был мотив, и он находился в нужное время в нужном месте. Кабели редко рвутся сами по себе.