Крегор Цирк стремится сделать шаг вперед: следующая цель – медаль чемпионата

25-летнему Цирку удалось пробиться в финал на своей коронной дистанции – 200 метров баттерфляем – сразу на четырех чемпионатах в этом году.

На чемпионате мира в Дохе в феврале Цирк занял пятое место, на чемпионате Европы в июне – восьмое, на Олимпиаде в Париже в августе – седьмое, а на декабрьском чемпионате мира на короткой воде – шестое.

Этот список можно дополнить с некоторой оговоркой – 12 месяцев назад, в декабре 2023 года, прошел чемпионат Европы на короткой воде, где Цирк также участвовал и вышел в финал, заняв седьмое место.

«Я вышел в финал на всех соревнованиях – теперь, оглядываясь назад, это кажется мне очень крутым достижением», – сказал Цирк в итоговом интервью ERR.

«Конечно, кто бы не хотел медаль – на этот раз не удалось её завоевать, но я уверен, что сделал шаг вперед в своей карьере. Скажем так, в начале года было много неопределенности, уверенность сильно колебалась, но в итоге, благодаря этому, я всё сделал как следует, и когда вышел на старт, результаты оказались хорошими», – продолжил он.

Хотя после недавно завершившегося сезона на короткой воде Цирк, ставший в прошлом году отцом, планирует на время сделать паузу в профессиональном спорте, в долгосрочной перспективе не собирается оставлять свое любимое дело.

«Думаю, я буду заниматься спортом на профессиональном уровне, пока способен выходить в финалы, – сказал Цирк и добавил - но да, у меня пока нет ни одной медали с крупных взрослых чемпионатов, и это, безусловно, цель на ближайшие годы».