Центральный союз собственников жилья Эстонии (EOKL) обратился к министру инфраструктуры Владимиру Свету (Социал-демократическая партия) с просьбой отменить норму закона, которая возлагает на владельцев недвижимости обязанность очищать тротуары, расположенные рядом с их участками.
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Собственники обратились к министру с просьбой пересмотреть возложенные на них обязанности по уборке снега
Еще в ноябре Postimees писал, что этой зимой город Таллинн обещает очистить от снега 120 километров тротуаров, освободив тем самым многих домовладельцев от обязанности убирать снег. При этом не уточнили, что домовладелец по-прежнему несет ответственность, если городские службы плохо справились с уборкой льда перед его домом, и кто-то получил травму, поскользнувшись на этом участке.