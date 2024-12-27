Собственники обратились к министру с просьбой пересмотреть возложенные на них обязанности по уборке снега

Еще в ноябре Postimees писал, что этой зимой город Таллинн обещает очистить от снега 120 километров тротуаров, освободив тем самым многих домовладельцев от обязанности убирать снег. При этом не уточнили, что домовладелец по-прежнему несет ответственность, если городские службы плохо справились с уборкой льда перед его домом, и кто-то получил травму, поскользнувшись на этом участке.

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ), отвечающий за уборку снега, ранее заявил в интервью Postimees, что в этом вопросе законы и постановления государства противоречат друг другу, а город не может изменить законы: «Но мы делаем все, что в наших силах: убираем снег быстрее и лучше. Однако закон гласит, что домовладелец несет ответственность за то, чтобы на тротуаре перед его домом не было скользко».