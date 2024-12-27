С нового года при оплате наличными будет применяться правило округления: что должны знать потребители

Если вы оплачиваете покупку другим платежным средством, например банковской картой, смарт-устройством, подарочной картой или банковским перечислением, стоимость покупки рассчитывается с точностью до цента, и округление не будет производиться. Таким образом, при выборе способа оплаты покупатель сам решает, делается ли округление, а торговец на принятие этого решения влиять не может.

Если покупатель желает при оплате округленной суммы использовать монеты достоинством 1 и 2 цента, он может это сделать, поскольку монеты достоинством 1 и 2 цента остаются в Эстонии официальным платежным средством, а магазины обязаны принимать все монеты евро, независимо от их номинала. В соответствии с законом торговец обязан одновременно принимать до 50 действующих находящихся в обращении евроцентов, независимо от их номинала.

Что это изменение означает для торговцев?

С 1 января правило округления станет обязательным для всех торговцев, продающих товары и услуги потребителям за наличные. В частности, это изменение означает, что кассовые аппараты и торговое программное обеспечение должны быть готовы округлять итоговую сумму корзины покупок до ближайших пяти центов. Проинформировать покупателя об округлении важно еще до оплаты покупки, чтобы он мог решить, хочет ли заплатить наличными или банковской картой.