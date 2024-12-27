С 1 января 2025 года все физические торговые точки при оплате наличными должны будут округлять конечную стоимость корзины покупок до ближайших пяти центов.
С нового года при оплате наличными будет применяться правило округления: что должны знать потребители
Поправка к закону означает, что торговцам уже не нужно будет давать сдачу монетами достоинством 1 или 2 цента, что уменьшит необходимость выпускать в Эстонии в обращение монеты, которые люди крайне редко используют для оплаты. Округление конечной цены корзины покупок обязательно для всех продавцов, которые принимают платежи наличными. При оплате банковской картой округление не производится.
С нового года Эстония станет седьмой страной еврозоны, где начнет применяться правило округления, направленное на сокращение в обращении наличных количества монет достоинством 1 и 2 цента. До сих пор Банк Эстонии ежегодно выпускал в обращение в среднем два грузовика монет достоинством 1 и 2 цента. Большинство мелких монет так и не попадали обратно в центральный банк, потому что хотя они и нужны магазинам в качестве разменных денег, люди редко ими расплачиваются.
Поскольку такое использование монет не является разумным, со следующего года магазины при оплате наличными станут округлять конечную стоимость корзины покупок до ближайших пяти центов.
Что означают эти изменения для потребителей?
Расплачиваясь наличными в магазинах в новом году, следует учитывать, что продавец обязан округлить конечную стоимость вашей корзины покупок до ближайших пяти центов. Округление может быть до двух центов как в меньшую, так и в большую сторону. Цены на отдельные продукты или услуги не округляются, поэтому правило округления по своей сути не приводит к повышению цен.
Если вы оплачиваете покупку другим платежным средством, например банковской картой, смарт-устройством, подарочной картой или банковским перечислением, стоимость покупки рассчитывается с точностью до цента, и округление не будет производиться. Таким образом, при выборе способа оплаты покупатель сам решает, делается ли округление, а торговец на принятие этого решения влиять не может.
Если покупатель желает при оплате округленной суммы использовать монеты достоинством 1 и 2 цента, он может это сделать, поскольку монеты достоинством 1 и 2 цента остаются в Эстонии официальным платежным средством, а магазины обязаны принимать все монеты евро, независимо от их номинала. В соответствии с законом торговец обязан одновременно принимать до 50 действующих находящихся в обращении евроцентов, независимо от их номинала.
Что это изменение означает для торговцев?
С 1 января правило округления станет обязательным для всех торговцев, продающих товары и услуги потребителям за наличные. В частности, это изменение означает, что кассовые аппараты и торговое программное обеспечение должны быть готовы округлять итоговую сумму корзины покупок до ближайших пяти центов. Проинформировать покупателя об округлении важно еще до оплаты покупки, чтобы он мог решить, хочет ли заплатить наличными или банковской картой.
С введением правила округления торговцам больше не нужно обеспечивать наличие для сдачи монет достоинством в 1 и 2 цента, так как с нового года минимальный размер сдачи будет 5 центов. Благодаря этому снизятся затраты торговцев на обращение мелких монет, а оплата наличными станет более удобной и разумной. После введения правила округления монеты достоинством 1 и 2 цента останутся законным платежным средством, и покупатели при желании смогут ими расплачиваться.
В исключительных случаях торговцы все же смогут давать сдачу монетами в 1 и 2 цента, если, например, в кассе не хватает других центов. Но эта ситуация временная, так как после введения правила округления количество монет достоинством 1 и 2 цента будет уменьшаться. Остается в действии вытекающее из закона обязательство для торговца одновременно принимать до 50 действующих находящихся в обращении евроцентов, независимо от их номинала.
Более подробные принципы, исключения и примеры того, что торговец должен учитывать при применении правила округления, приведены в информационных материалах на сайте Банка Эстонии.
На сегодняшний день правило округления приняли шесть стран еврозоны: Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Бельгия и Словакия. Помимо Эстонии, правило округления в следующем году введет Литва, которая сделает это с мая 2025 года.
Банк Эстонии в сотрудничестве с Союзом торговцев и Министерством финансов принял меры для обеспечения плавного перехода как для населения, так и для предприятий. С этой целью мы подготовили инструкции и информационные материалы для торговцев, напрямую проинформировали предприятия, занимающиеся программным обеспечением для кассовых аппаратов, а также распространили информацию через представительские организации торговцев, органы местного самоуправления и другие организации.