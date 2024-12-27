В пятницу, около пяти утра, Ахтмеская часть города Кохтла-Ярве на некоторое время осталась без света. К счастью, неполадки быстро устранили.
Кохтла-Ярве под утро остался без электричества
По словам жителей Ахтме, рано утром во всем районе не было электричества. «Я проснулся около пяти утра, электричества не было, не только в домах, но и на улице. Вернулось оно около семи утра. Это уже вторая такая ситуация за последний год - то же самое случилось весной», - рассказал житель Кохтла-Ярве Эдуард.
Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд подтвердила Rus.Postimees, что в Ахтме был поврежден один из электрических кабелей.
«На то, чтобы устранить повреждение кабеля, ушло около двух часов. Потом снова произошло небольшое повреждение, на устранение ушло не больше одной минуты. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено», - добавила Рейланд.
Она сказала, что повреждение электросети Кохтла-Ярве никак не связано с повреждением кабеля Estlink 2.