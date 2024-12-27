Кохтла-Ярве под утро остался без электричества

По словам жителей Ахтме, рано утром во всем районе не было электричества. «Я проснулся около пяти утра, электричества не было, не только в домах, но и на улице. Вернулось оно около семи утра. Это уже вторая такая ситуация за последний год - то же самое случилось весной», - рассказал житель Кохтла-Ярве Эдуард.