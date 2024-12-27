Легендарный боксер сделал внуку безумно дорогой подарок

Мейвезер сделал необычный подарок своему внуку Кентреллу. «Угадай, что я тебе подарю», – сказал он в видео, опубликованном в социальных сетях.

Мейвезер подарил своему внуку здание в центре Нью-Йорка. Здание находится в самом сердце Манхэттена. По сообщениям, его стоимость составляет около 20 миллионов долларов, что примерно равно 19 миллионам евро.

«Ты первый ребенок, у которого есть здание в Diamond District в Нью-Йорке. Я купил тебе здание», – сказал легендарный боксер.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году и является одним из немногих боксеров, которых ни разу не победили в профессиональных поединках (50 боев – 50 побед). В последние годы он активно инвестирует в недвижимость.