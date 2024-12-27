Все больше россиян испытывают тревогу перед наступающей встречей Нового года, пишет в редакционной колонке The Moscow Times. Неотъемлемой частью празднования является богато накрытый стол, который по традиции должен ломиться от деликатесов.

Кроме традиционного холодца, копченостей, соленых и маринованных овощей к ним относятся и различные салаты на основе майонеза, самым известным из которых является оливье.

«Многие мои старые друзья в Москве в панике из-за организации традиционной новогодней вечеринки, так как инфляция и ослабление рубля угрожают сократить привычное изобилие деликатесов и алкоголя», – пишет колумнист The Moscow Times Джейсон Коркоран в своем мнении.

Цена любимого салата резко выросла

Коркоран отмечает, что, по данным Российского союза производителей продуктов питания, стоимость новогоднего стола по сравнению с прошлым годом выросла на 11,4 процента.

Россияне готовятся к двухнедельным каникулам, стараясь не отставать от друзей и родственников праздничного изобилия. Тем временем цены на импортные товары продолжают расти из-за падения курса рубля. В то же время дорожают и отечественные продукты: на это влияет инфляция, сбои в цепочках поставок и санкции, замедляющие производство, пишет Iltalehti.

По словам Коркорана, под большой угрозой находится салат оливье – его основные ингредиенты, такие как курица и майонез, подорожали более чем на 30 процентов. Картофель также не отстает: его цена выросла на 65 процентов по сравнению с прошлым годом.