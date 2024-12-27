Касса здоровья обновила и дополнила список льготных вспомогательных средств

«Чтобы обеспечить устойчивое производство и продажу продукции пациентам, в результате ценовых переговоров мы повышаем цены на 46 медицинских вспомогательных средств, а в некоторых ценовых группах - ценовые пределы, с учетом которых рассчитывается скидка Кассы здоровья. Кроме того, мы исключаем из списка 58 медицинских изделий, производство или распространение которых сегодня прекращено, но вместо них пациентам доступны альтернативные изделия», - информирует Ханна Вейсман.

В целом дополнительные расходы для предусмотренного Кассой здоровья бюджета медицинских вспомогательных средств составят 0,3 миллиона евро.

Всего, согласно прогнозу бюджета на 2025 год, Касса здоровья возместит медицинских вспомогательных средств на 22,7 миллиона ​евро.

Помимо обычной скидки Кассы здоровья на медицинские изделия, с нового года будет действовать дополнительная компенсация, которую смогут получить застрахованные лица, которые тратят не менее 100 евро в течение календарного года на рецептурные препараты со скидкой.

Если раньше дополнительная льгота предоставлялась только для покрытия крупных затрат на лекарства, то теперь она распространяется и на медицинские вспомогательные средства. Дополнительная компенсация будет начисляться застрахованным автоматически при покупке продукта.

Подробный обзор льгот на медицинские вспомогательные устройства и условий компенсации расходов можно найти ЗДЕСЬ.