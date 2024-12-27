С 1 января 2025 года вступит в силу обновленный перечень медицинских вспомогательных средств, стоимость которых компенсируется Кассой здоровья.
Касса здоровья обновила и дополнила список льготных вспомогательных средств
В список Кассы здоровья добавлено 81 новое вспомогательное средство, которыми пациенты смогут пользоваться дома самостоятельно или с помощью своих близких.
По словам специалиста Кассы здоровья Ханны Вейсман, расширяется ассортимент компенсируемых изделий и приспособлений для пациентов с различными хроническими заболеваниями, например, для диабетиков, пациентов с апноэ или дисфункцией мочеиспускания.
«Также появятся новые варианты лечения для пациентов, которым нужны аспирационные зонды, средства для лечения стом, ортозы, опоры для стоп, повязки на раны, средства для венозной компрессии, пластыри для лечения рубцов и приспособления для компрессии груди», - дополняет картину Вейсман.
Касса здоровья также предоставляет скидки на комплект для непрерывного мониторинга уровня глюкозы и датчики глюкозы для диабетиков второго типа, которым в силу характера лечения необходимо постоянное измерение уровня глюкозы. Ориентировочные дополнительные расходы составят порядка 0,7 миллиона евро.
«Расширение доступности нового, современного и эффективного медицинского оборудования снижает риск обострения диабета и поздних осложнений, в результате чего улучшаются показатели здоровья пациентов», - констатирует руководитель Эстонского союза борьбы с диабетом Ульви Таммер-Яэтес.
Кроме того, пересмотрена компенсация на одноразовые иглы для пациентов с дефицитом гормона роста.
В настоящее время стоимость одноразовых игл возмещается пациентам в возрасте до 26 лет, которые также являются основными потребителями гормона роста.
Поправка расширяет возможности возмещения расходов на инъекционные иглы для гормона роста на всех застрахованных пациентов с нарушением роста, которым Касса здоровья возмещает стоимость соответствующих препаратов.
«Чтобы обеспечить устойчивое производство и продажу продукции пациентам, в результате ценовых переговоров мы повышаем цены на 46 медицинских вспомогательных средств, а в некоторых ценовых группах - ценовые пределы, с учетом которых рассчитывается скидка Кассы здоровья. Кроме того, мы исключаем из списка 58 медицинских изделий, производство или распространение которых сегодня прекращено, но вместо них пациентам доступны альтернативные изделия», - информирует Ханна Вейсман.
В целом дополнительные расходы для предусмотренного Кассой здоровья бюджета медицинских вспомогательных средств составят 0,3 миллиона евро.
Всего, согласно прогнозу бюджета на 2025 год, Касса здоровья возместит медицинских вспомогательных средств на 22,7 миллиона евро.
Помимо обычной скидки Кассы здоровья на медицинские изделия, с нового года будет действовать дополнительная компенсация, которую смогут получить застрахованные лица, которые тратят не менее 100 евро в течение календарного года на рецептурные препараты со скидкой.
Если раньше дополнительная льгота предоставлялась только для покрытия крупных затрат на лекарства, то теперь она распространяется и на медицинские вспомогательные средства. Дополнительная компенсация будет начисляться застрахованным автоматически при покупке продукта.
Подробный обзор льгот на медицинские вспомогательные устройства и условий компенсации расходов можно найти ЗДЕСЬ.