По словам члена правления агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, в следующем году количество заключаемых сделок с недвижимостью увеличится по сравнению с уходящим годом примерно на десять процентов, и цены вырастут в среднем на пять процентов.
Прогноз ⟩ В следующем году цены на жилье вырастут минимум на пять процентов
«Глобальная экономическая ситуация непредсказуема в свете войн, вступления в должность нового президента США и вялого экономического роста в Европе, но в целом основные показатели улучшаются, и предстоящий год обещает быть более благоприятным, чем были 2023 и 2024 годы. Большие ожидания связаны с продолжением снижения Euribor. К тому же стало больше признаков того, что ситуация улучшится, чем того, что она останется такой же, как сейчас, или ухудшится. В секторе недвижимости распространено мнение, что мы находимся в начале нового периода экономического роста», - сказал Хабал.
По его словам, в октябре и ноябре на рынке недвижимости в Таллинне царила настоящая эйфория, и сделки совершались темпами, близкими к периоду бума. Однако в начале года эти темпы замедлятся из-за роста налога с оборота и подоходного налога, а также в силу введения налога на автомобили.
«Во втором полугодии эмоциональное влияние этих факторов должно в значительной степени рассеяться, и люди снова активизируются в заключении сделок: ожидается, что в следующем году по сравнению с уходящим годом объем заключаемых следок вырастет на пять-десять процентов, то есть активность выйдет на уровень 2022 года. Это означает, что с новыми таллиннскими квартирами в месяц будет совершается 100-150 сделок и 550-650 сделок с квартирами вторичного рынка, что является средним уровнем последних десяти лет», - уточнил Хабал.
Хотя предложений много, в следующем году произойдет смена парадигмы, когда покупатели больше не будут диктовать цены. Однако продавцы должны продолжать проявлять гибкость, отмечает эксперт.
«На фоне общей инфляции, в следующем году ожидается пятипроцентный, или даже более высокий, рост цен на квартиры. В тех местах, где цены на новые квартиры были установлены неправильно, а товар не соответствуют местоположению, застройщики должны будут идти навстречу покупателям. Некоторые застройщики пытались продать продукт премиум-класса в не самых лучших местах и просили за квадратный метр, например, на 500 евро выше уровня окружающего рынка, но они, скорее, только навредили себе», - добавил Хабал.
По мнению Хабала, смутные времена благоприятствуют рынку аренды. «Поскольку люди по-прежнему осторожны в отношении покупки недвижимости, это поддерживает активность рынка аренды и дает владельцам возможность немного поднять цену. Так что на рынке аренды в следующем году также можно ожидать роста цен в среднем на пять процентов», - сказал Хабал.
«Если же сравнивать покупку собственного дома и аренду жилья, в долгосрочной перспективе первое все же более выгодно, по крайней мере, в центрах притяжения, поскольку стоимость недвижимости и спрос с течением времени только растут», - заключил он.