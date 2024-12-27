Прогноз В следующем году цены на жилье вырастут минимум на пять процентов

«Глобальная экономическая ситуация непредсказуема в свете войн, вступления в должность нового президента США и вялого экономического роста в Европе, но в целом основные показатели улучшаются, и предстоящий год обещает быть более благоприятным, чем были 2023 и 2024 годы. Большие ожидания связаны с продолжением снижения Euribor. К тому же стало больше признаков того, что ситуация улучшится, чем того, что она останется такой же, как сейчас, или ухудшится. В секторе недвижимости распространено мнение, что мы находимся в начале нового периода экономического роста», - сказал Хабал.

По его словам, в октябре и ноябре на рынке недвижимости в Таллинне царила настоящая эйфория, и сделки совершались темпами, близкими к периоду бума. Однако в начале года эти темпы замедлятся из-за роста налога с оборота и подоходного налога, а также в силу введения налога на автомобили.

«Во втором полугодии эмоциональное влияние этих факторов должно в значительной степени рассеяться, и люди снова активизируются в заключении сделок: ожидается, что в следующем году по сравнению с уходящим годом объем заключаемых следок вырастет на пять-десять процентов, то есть активность выйдет на уровень 2022 года. Это означает, что с новыми таллиннскими квартирами в месяц будет совершается 100-150 сделок и 550-650 сделок с квартирами вторичного рынка, что является средним уровнем последних десяти лет», - уточнил Хабал.