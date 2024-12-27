ВАЖНО! Узнайте, как будет работать в новогоднюю ночь таллиннский общественный транспорт

В связи с проведением праздничного концерта и светового шоу на площади Вабадузе с 22:00 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между улицами Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до ул. Кентманни, а также бульвар Каарли между ул. Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим с 22:00 и до 00:30 в объезд будут направлены автобусные маршруты №2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. Движение трамваев нарушено не будет, однако около полуночи могут быть небольшие изменения в графике.

1 января 2025 года будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта, обслуживающих основные направления, до 03:10. Дополнительные отправления запланированы на трамвайном маршруте №2 и автобусных маршрутах №1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83.

Трамвайная линия № 2 в новогоднюю ночь: в 00:30, 00:50, 01:10, 01:30, 01:50, 02:10, 02:30, 02:50, 03:10 (отправления от остановки Laikmaa в обоих направлениях).

Автобусные маршруты № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83 ( отправления из центра города ) в новогоднюю ночь :

автобус № 1: kell 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 (отправления от остановки Hobujaama на Нарвском шоссе);

автобус № 5 (в направлении Мяннику): в 00:40, 01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:10 (отправления от остановки Viru);

автобус № 5 (в направлении Метсакооли): в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 (отправления от остановки Viru);

автобус № 8 (в обоих направлениях): в 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 (отправления от остановки Balti jaam);

автобус № 18: в 00:30, 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 (отправления от остановки Viru);

автобус № 40 (в обоих направлениях): в 00:30, 00:40, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40, 03:00 (отправления от остановки Estonia на площади Театри);

автобус № 42 (в обоих направлениях): в 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00 (отправления от остановки Estonia на площади Эстония);

автобус № 73 (в направлении Коплиских линий): в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 (отправления от остановки Viru);

автобус № 73 (в направлении Вана-Лыуна): в 00:35, 01:05, 01:35, 02:05, 02:35, 03:05 (отправления от остановки Viru);

автобус № 81: в 00:45, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45 (отправления от остановки Kaubamaja);

Автобус № 83: в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 (отправления от остановки Kaubamaja).

Реальное время отправления маршрутов, проходящих через центр города, может отличаться от указанного в расписании.

Расписание, информация о маршрутах и остановках доступны ЗДЕСЬ.